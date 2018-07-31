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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 831832833834
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 16:19

  klug написав:У чому прикол взагалі видавати авіакомпанії окремий MMС? Маркетологи вже зовсім двинулись...

Вы наверное просто не в курсе - в мире так заведено, что у каждой солидной (а порой и не очень) авиакомпании есть свой МСС. Да есть еще МСС типа "прочие авиакомпании не получившие личный МСС", но это все небольшие местечковые "летадла"
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 16:20

  ukrmvs написав:guntherhouse777

а моня то причем. это банк который терминал установил такой мсс присвоил

Моня неоднократно был уличен в подмена категорий. Кошерный МСС- он пишет Прочее. Кто хай подымет- тот кишмиш получит.
ВЫ же видите, что моня придумал категории. Казалось, что проще: пиши после покупки мсс в приложении. Сравнил полученный мсс с выбранными - и всё ясно.Но тогда нельзя будет химичить.
А они крутят как цыган солнцем.
Пс. В этом кейсе человек КБ не получит. Разве что, как правильно посоветовали, к первым лицам постучать.
guntherhouse777
 
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