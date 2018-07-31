Вообще-то она и есть world debit.orhidf написав:ANDRII_DNIPRO нет,по максимке тоже 25%
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 сер, 2018 18:31
Re: Monobank
Вообще-то она и есть world debit.
Свинорыл 80lvl
Додано: Сер 01 сер, 2018 18:31
Так это одна и та же карта. Максимка-тарифный пакет, а Ворлд Дебет-тип карты.
Додано: Сер 01 сер, 2018 18:40
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Сер 01 сер, 2018 19:01
Re: Monobank
Додано: Сер 01 сер, 2018 19:12
Re: Monobank
Под грушу
Свинорыл 80lvl
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