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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 832833834835
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 18:31

Re: Monobank

orhidf написав:ANDRII_DNIPRO нет,по максимке тоже 25%
Вообще-то она и есть world debit.
Свинорыл 80lvl
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 18:31

Так это одна и та же карта. Максимка-тарифный пакет, а Ворлд Дебет-тип карты.
ANDRII_DNIPRO
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 18:40

  andreyiskra написав:моня кинул на азс и автотовары. какая есть цьому альтернатива?

Идея
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 19:01

Re: Monobank

BBC написав:
  andreyiskra написав:моня кинул на азс и автотовары. какая есть цьому альтернатива?

Идея

А ещё цыгане. Если с из картой твориться у ОККО, ещё и дополнительно рупь дают
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 19:09

У суркисянов карту взял. Идею посмотрю почитаю. А цыгане это кто?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 19:10

И еще посоветуйте куда $ пристроить можно
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 19:12

Re: Monobank

andreyiskra написав:И еще посоветуйте куда $ пристроить можно
Под грушу
Свинорыл 80lvl
cdj2
 
Повідомлень: 2486
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  #<1 ... 832833834835
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