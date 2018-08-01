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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 сер, 2018 18:31
orhidf написав:ANDRII_DNIPRO нет,по максимке тоже 25%
Вообще-то она и есть world debit.
Свинорыл 80lvl
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Додано: Сер 01 сер, 2018 18:31
Так это одна и та же карта. Максимка-тарифный пакет, а Ворлд Дебет-тип карты.
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ANDRII_DNIPRO
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Додано: Сер 01 сер, 2018 18:40
andreyiskra написав:
моня кинул на азс и автотовары. какая есть цьому альтернатива?
Идея
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Сер 01 сер, 2018 19:01
BBC написав: andreyiskra написав:
моня кинул на азс и автотовары. какая есть цьому альтернатива?
Идея
А ещё цыгане. Если с из картой твориться у ОККО, ещё и дополнительно рупь дают
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Додано: Сер 01 сер, 2018 19:09
У суркисянов карту взял. Идею посмотрю почитаю. А цыгане это кто?
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Додано: Сер 01 сер, 2018 19:10
И еще посоветуйте куда $ пристроить можно
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Додано: Сер 01 сер, 2018 19:12
andreyiskra написав:И еще посоветуйте куда $ пристроить можно
Под грушу
Свинорыл 80lvl
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Додано: Сер 01 сер, 2018 20:28
andreyiskra написав:
А цыгане это кто?
ОТП
andreyiskra написав:
И еще посоветуйте куда $ пристроить можно
любе галубе http://far.pp.ua/banks/deposits.html
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Додано: Сер 01 сер, 2018 20:52
andreyiskra написав:
И еще посоветуйте куда $ пристроить можно
VTB 5% по $ на 367 дней через ИБ
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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