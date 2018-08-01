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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 сер, 2018 21:35
andreyiskra написав:
И еще посоветуйте куда $ пристроить можно
В 3х литровую банку влазит немало.
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Ratatui
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Додано: Сер 01 сер, 2018 22:20
Ratatui написав:
3х литровую банку
а її в депозитку ячейку!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
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Додано: Сер 01 сер, 2018 22:20
Ratatui написав: Stargazer212 написав:
А что входит в категорию "Развлечение и спорт" кроме спортклубов? Входят ли музеи, аттракционы всякие, магазины спортивного питания? Кто сталкивался?
Лото забава. Начинайте играть онлайн.
Только что на партере прошли билеты на лигу смеха как развлечения)
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motosmile
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Додано: Сер 01 сер, 2018 22:56
Ratatui написав: Stargazer212 написав:
А что входит в категорию "Развлечение и спорт" кроме спортклубов? Входят ли музеи, аттракционы всякие, магазины спортивного питания? Кто сталкивался?
Лото забава. Начинайте играть онлайн.
Та не, спасибо. Не настолько хочется развлечений)))
Востаннє редагувалось Stargazer212
в Сер 01 сер, 2018 23:08, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 01 сер, 2018 22:58
motosmile написав: Ratatui написав: Stargazer212 написав:
А что входит в категорию "Развлечение и спорт" кроме спортклубов? Входят ли музеи, аттракционы всякие, магазины спортивного питания? Кто сталкивался?
Лото забава. Начинайте играть онлайн.
Только что на партере прошли билеты на лигу смеха как развлечения)
Ну это скорее спорт - если будет смешно - пресс подкачаете)
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Stargazer212
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