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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 833834835836
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 21:35

  andreyiskra написав:И еще посоветуйте куда $ пристроить можно


В 3х литровую банку влазит немало.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 22:20

Re: Monobank

  Ratatui написав:3х литровую банку


а її в депозитку ячейку! :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 22:20

  Ratatui написав:
  Stargazer212 написав:А что входит в категорию "Развлечение и спорт" кроме спортклубов? Входят ли музеи, аттракционы всякие, магазины спортивного питания? Кто сталкивался?


Лото забава. Начинайте играть онлайн. :mrgreen:


Только что на партере прошли билеты на лигу смеха как развлечения)
motosmile
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 22:56

  Ratatui написав:
  Stargazer212 написав:А что входит в категорию "Развлечение и спорт" кроме спортклубов? Входят ли музеи, аттракционы всякие, магазины спортивного питания? Кто сталкивался?


Лото забава. Начинайте играть онлайн. :mrgreen:

Та не, спасибо. Не настолько хочется развлечений)))
Востаннє редагувалось Stargazer212 в Сер 01 сер, 2018 23:08, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 22:58

  motosmile написав:
  Ratatui написав:
  Stargazer212 написав:А что входит в категорию "Развлечение и спорт" кроме спортклубов? Входят ли музеи, аттракционы всякие, магазины спортивного питания? Кто сталкивался?


Лото забава. Начинайте играть онлайн. :mrgreen:


Только что на партере прошли билеты на лигу смеха как развлечения)

Ну это скорее спорт - если будет смешно - пресс подкачаете)
Stargazer212
 
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  #<1 ... 833834835836
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