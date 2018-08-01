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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 сер, 2018 21:35
andreyiskra написав:
И еще посоветуйте куда $ пристроить можно
В 3х литровую банку влазит немало.
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Ratatui
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Додано: Сер 01 сер, 2018 22:20
Ratatui написав:
3х литровую банку
а її в депозитку ячейку!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
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greenozon
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Додано: Сер 01 сер, 2018 22:20
Ratatui написав: Stargazer212 написав:
А что входит в категорию "Развлечение и спорт" кроме спортклубов? Входят ли музеи, аттракционы всякие, магазины спортивного питания? Кто сталкивался?
Лото забава. Начинайте играть онлайн.
Только что на партере прошли билеты на лигу смеха как развлечения)
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motosmile
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Додано: Сер 01 сер, 2018 22:56
Ratatui написав: Stargazer212 написав:
А что входит в категорию "Развлечение и спорт" кроме спортклубов? Входят ли музеи, аттракционы всякие, магазины спортивного питания? Кто сталкивался?
Лото забава. Начинайте играть онлайн.
Та не, спасибо. Не настолько хочется развлечений)))
Востаннє редагувалось Stargazer212
в Сер 01 сер, 2018 23:08, всього редагувалось 2 разів.
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Stargazer212
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Додано: Сер 01 сер, 2018 22:58
motosmile написав: Ratatui написав: Stargazer212 написав:
А что входит в категорию "Развлечение и спорт" кроме спортклубов? Входят ли музеи, аттракционы всякие, магазины спортивного питания? Кто сталкивался?
Лото забава. Начинайте играть онлайн.
Только что на партере прошли билеты на лигу смеха как развлечения)
Ну это скорее спорт - если будет смешно - пресс подкачаете)
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Stargazer212
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Додано: Чет 02 сер, 2018 07:32
Про депозит спортнивний не забудьте - 10К кроків і % в кишені
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Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
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greenozon
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Додано: Чет 02 сер, 2018 09:21
guntherhouse777 написав:
Обратитесь к суркисне в этом месяце.
А шот там дають?
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ukrprom2014
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Додано: Чет 02 сер, 2018 09:48
ukrprom2014 написав: guntherhouse777 написав:
Обратитесь к суркисне в этом месяце.
А шот там дають?
Там сначала самим надо 25 кПапиру занести минимум на полгода, получить кредитку по которой будет кишмиш на обувь, красоту, авто и продукты от 2 до 5% грязными
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Flamingo
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Додано: Чет 02 сер, 2018 11:26
Flamingo написав:
сначала самим надо 25 кПапиру занести
Такой балет нам не нужен
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ukrprom2014
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