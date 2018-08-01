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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 833834835836
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 21:35

  andreyiskra написав:И еще посоветуйте куда $ пристроить можно


В 3х литровую банку влазит немало.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 22:20

Re: Monobank

  Ratatui написав:3х литровую банку


а її в депозитку ячейку! :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 22:20

  Ratatui написав:
  Stargazer212 написав:А что входит в категорию "Развлечение и спорт" кроме спортклубов? Входят ли музеи, аттракционы всякие, магазины спортивного питания? Кто сталкивался?


Лото забава. Начинайте играть онлайн. :mrgreen:


Только что на партере прошли билеты на лигу смеха как развлечения)
motosmile
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 22:56

  Ratatui написав:
  Stargazer212 написав:А что входит в категорию "Развлечение и спорт" кроме спортклубов? Входят ли музеи, аттракционы всякие, магазины спортивного питания? Кто сталкивался?


Лото забава. Начинайте играть онлайн. :mrgreen:

Та не, спасибо. Не настолько хочется развлечений)))
Востаннє редагувалось Stargazer212 в Сер 01 сер, 2018 23:08, всього редагувалось 2 разів.
Stargazer212
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 22:58

  motosmile написав:
  Ratatui написав:
  Stargazer212 написав:А что входит в категорию "Развлечение и спорт" кроме спортклубов? Входят ли музеи, аттракционы всякие, магазины спортивного питания? Кто сталкивался?


Лото забава. Начинайте играть онлайн. :mrgreen:


Только что на партере прошли билеты на лигу смеха как развлечения)

Ну это скорее спорт - если будет смешно - пресс подкачаете)
Stargazer212
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 07:32

Про депозит спортнивний не забудьте - 10К кроків і % в кишені :)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 09:21

Re: Monobank

  guntherhouse777 написав:Обратитесь к суркисне в этом месяце.

А шот там дають?
ukrprom2014
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 09:48

  ukrprom2014 написав:
  guntherhouse777 написав:Обратитесь к суркисне в этом месяце.

А шот там дають?

Там сначала самим надо 25 кПапиру занести минимум на полгода, получить кредитку по которой будет кишмиш на обувь, красоту, авто и продукты от 2 до 5% грязными
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 11:26

Re: Monobank

  Flamingo написав:сначала самим надо 25 кПапиру занести

Такой балет нам не нужен
ukrprom2014
 
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