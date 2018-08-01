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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 834835836837
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 12:06

Re: Monobank

  Alpha1251 написав:Киньте, пожалуйста, ссылкой на что-нибудь про их КБ, а то не гуглится.


це НЕ публічна акція, передаєтся методом нашіптування із вуст в уста :)

на офсайті тишина
https://a-bank.com.ua/news

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