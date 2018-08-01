це НЕ публічна акція, передаєтся методом нашіптування із вуст в уста
на офсайті тишина
старі новини підчищаються і кануть в лету.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 сер, 2018 12:06
Re: Monobank
це НЕ публічна акція, передаєтся методом нашіптування із вуст в уста
на офсайті тишина
старі новини підчищаються і кануть в лету.
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