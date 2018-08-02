Додано: Чет 02 сер, 2018 19:29

Вот, что партнёр злого гороха пишет:



Я тут столкнулся с таким странным явлением, что просто в голове не укладывается. Думаю, вы тоже удивитесь.



Оказывается, если компания, созданная украинцами, пытается открыть счет в британском банке, то скорее всего ей в этом откажут.



“Понимаете, — пишет нам очередной британский банкир, — Украина — это страна под санкциями. А политика нашего банка не предполагает работу с санкционными странами.



Эммм…. Что, простите? Объясняю ему, что он, наверное, перепутал Украину с Россией. Очевидно ведь, что санкции против России. И я прошу нас с Россией больше не путать. В общем, господин банкир, открывайте уже счет!



В ответ банкир присылает мне официальный список Financial sanctions targets by regime. Заходим, читаем… Афганистан, Бурунди, Сирия… Вот она, Украина!



В этот список наша страна попала сразу по двум причинам — санкции против режима Януковича и санкции против должностных лиц, участвующих в аннексии Крыма. Но прикол в том, что многие банки даже не хотят заморачиваться с тем, кто кому Янукович! Украина? Простите, санкции, не хотим связываться, до свидания.



А на закуску самое интересное. Знаете, какую страну вы в этом списке не найдете? Правильно, Россию… В удивительные времена живем!