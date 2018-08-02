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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 834835836837
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 12:06

Re: Monobank

  Alpha1251 написав:Киньте, пожалуйста, ссылкой на что-нибудь про их КБ, а то не гуглится.


це НЕ публічна акція, передаєтся методом нашіптування із вуст в уста :)

на офсайті тишина
https://a-bank.com.ua/news

старі новини підчищаються і кануть в лету.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 13:18

  Alpha1251 написав:А-банк имеется ввиду? Киньте, пожалуйста, ссылкой на что-нибудь про их КБ, а то не гуглится.


можна прочитати в офіційних правилах на оф.сайті, п.2.10 "Програма лояльності"
https://conditions-and-rules.a-bank.com ... 8/?lang=uk
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 19:29

Вот, что партнёр злого гороха пишет:

Я тут столкнулся с таким странным явлением, что просто в голове не укладывается. Думаю, вы тоже удивитесь.

Оказывается, если компания, созданная украинцами, пытается открыть счет в британском банке, то скорее всего ей в этом откажут.

“Понимаете, — пишет нам очередной британский банкир, — Украина — это страна под санкциями. А политика нашего банка не предполагает работу с санкционными странами.

Эммм…. Что, простите? Объясняю ему, что он, наверное, перепутал Украину с Россией. Очевидно ведь, что санкции против России. И я прошу нас с Россией больше не путать. В общем, господин банкир, открывайте уже счет!

В ответ банкир присылает мне официальный список Financial sanctions targets by regime. Заходим, читаем… Афганистан, Бурунди, Сирия… Вот она, Украина!

В этот список наша страна попала сразу по двум причинам — санкции против режима Януковича и санкции против должностных лиц, участвующих в аннексии Крыма. Но прикол в том, что многие банки даже не хотят заморачиваться с тем, кто кому Янукович! Украина? Простите, санкции, не хотим связываться, до свидания.

А на закуску самое интересное. Знаете, какую страну вы в этом списке не найдете? Правильно, Россию… В удивительные времена живем!
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 19:47

ну прям сторінка Пєлєвіна!
:)
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 20:20

  greenozon написав:ну прям сторінка Пєлєвіна!
:)

Там другое - дубовый основатель финтеха даже не потрудился почитать те самые списки. Вся фишка в том что там перечислены не "страны", по которым применены санкции, а "страны", по событиям в которых применены санкции. То есть в самих списках по Украине (а их там 2 - один по разворовыванию денег страны, а второй по преступлениям против территориальной целости страны) есть очень много граждан РФ - в том числе и высшего руководства. Поэтому выступление данного представителя фин-теха является чисто вбросом дерьма на вентилятор. Честно говоря даже не знаю действительно ли англ.банк отказал в открытии счета, и если таки отказал то ну никак не по поводу списков - ведь в списках конкретные фамилии и имена. И его фамилии там нету.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 20:27

Посольство Украины в Англии просит доки об отказе чтобы разобраться:
https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 2545759603
Дуб морозится.
Vint
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 21:45

Re: Monobank

А с какого перепугу теперь комис за 6012 эквайринговый?
Множество оплат в интернете проходят с таким кодом. Почему теперь жарят как за снятие нала или п2п?
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
DENVER_S
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 22:06

  Vint написав:Посольство Украины в Англии просит доки об отказе чтобы разобраться:
https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 2545759603
Дуб морозится.


И это наводит на очень нехорошие мысли...
LEXX
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 22:17

[b]DENVER_
бизнес по-днепровски
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
_Slava_
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  #<1 ... 834835836837
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