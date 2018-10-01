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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 930931932933>
Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 11:04

  apostol написав:
  Menwyy написав:Кто-то в Киеве на кловской моней пополнял поездки метро? МСС кошерный для путешествий?

Так.

Можно и метрополитеновскую карточку на N-поездок с банковской кредитки пополнить?
Или только проездной купить?
arkavs
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Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 11:07

  Alex_ki написав:Да, животные прям порадовали.
Вот только в файле смотрю в Киеве аж 1 магазин записан, а интернет (что мне удобнее) вообще пустой

Как раз за месяц нажалуются и будет хоть какой-то движ по категории. Можете сами в Инете мелочь уже начать покупать и сдавать в поддержку при неправильном MCC, глядишь исправят.
Poleg
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 11:07

Re: Monobank

arkavs написав:
  apostol написав:
  Menwyy написав:Кто-то в Киеве на кловской моней пополнял поездки метро? МСС кошерный для путешествий?

Так.

Можно и метрополитеновскую карточку на N-поездок с банковской кредитки пополнить?
Или только проездной купить?
Недавно здесь писали про ст. Кловская, можете там есть
Інкогніто
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Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 11:28

Re: Monobank

ukrmvs написав:где в а-банке кешбек появился?? на сайте ничего про это нет

З липня до 31.08.2019. Щоб скористатись акцією потрібно виконати одну з трьох умов (1.депозит; 2.комуналка; 3.оборот за картками).
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Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 12:15

Re: Monobank

Файл по КБ в режиме только просмотра)
Zootovary.com с кошерным МСС, 5995. Узнал через горячку таси, ибо местный хелпдеск по умышленно неуспешной транзакции не смог его посмотреть.
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Alex_ki
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Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 15:02

  Vorlon написав:
  Вкладчик1234 написав:И никого не "наказали"?

Как это никого? Меня, например (-1%). Причём в прошлом месяце вывел кэшбека всего на 154 грн. грязными (!). Причём одна треть трат была без кэшбека (коммуналка и Убер), но даже это не спасло - Моно лютует :roll:


я потратил в одной карте 500грн кешбэка, снизили на -1%
на второй карте 473грн, я остался при "своих" :) НО До этого почти не было кешбэка за 2 месяца 100грн.
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 15:04

Товарищи, как узнать какой MCC у продавцов на ебай?

https://www.ebay.com/usr/alim66

у каждного продавца свой MCC.

продавец в отпуске, спросить у него не могут. Но купить хочу.
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 20:42

  Долярчик написав:
  stryzhko написав:
Долярчик написав:... нє, ну дайте нормальну відповідь, а то Я вже так в альфі був "попав" - більше не хочу!

Пам'ятаючи вашу історію з абонкою по неактивним карткам в альфі і з постійними покращеннями в монобанку , не раджу з'язуватися з депо тут для збереження ваших нервів.)) Комісія за зняття власних коштів 0,5%, а після закінчення терміну вашого депо можливості безкомісійного зняття можуть покращити в будь-який момент.

Дякую!
-то вони однією рукою дають, другою - забирають :mrgreen:

а що дивного ? в місяць чистими у вас виходить 1% за депо , 12% в рік ну рахуйте що у вас чистими 11,5% в рік у вас така шалена сума Депо ? зробіть хід конем розмістіть на пів року в гривні і отримаєте тих самых 0,5% кешбеку за продовження депо ще на рік :D :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 20:46

Re: Monobank

С последним обновлением отмены перестали учитываться как погашение кредита. Только что taxify проверил карту, сняв 110 грн и сразу же их вернул. Раньше 110 грн шло в расходы по текущему периоду, а отмена как пополнение и погашение прошлого периода. Сейчас 110 грн не учтены нигде, ни как расход, ни как погашение. Как будто и не было такой операции
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Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 20:48

  lel написав:
  anikola13 написав:Amid
Горячка все расставила точки над і. Пполнять можно на сумму открытия нро не более!!! Но, неограниченное количесто раз!

Это очень хорошо, :D но как бы : в Редакція умов і правил monobank від 19.09.18 https://www.monobank.ua/terms
1.2.9. Клієнт має право вносити грошові кошти на Депозитний рахунок з метою довкладення (збільшення
суми Депозиту) протягом усього строку Депозиту. При цьому сума грошових коштів, що додатково
вноситься Клієнтом на Депозитний рахунок протягом одного календарного місяця, не може
перевищувати Початкову суму Депозиту
Это горячка так трактует? Да и пункт 1.2.10 тоже смущает. Просто не дали бы пополнить, да и все. Можно было бы попробовать. А там счет до востребования, как он работает- не понятно.
подскажите пожалуйста это только для новых депозитов я так понимаю ...
свинорыл
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