Как это никого? Меня, например (-1%). Причём в прошлом месяце вывел кэшбека всего на 154 грн. грязными (!). Причём одна треть трат была без кэшбека (коммуналка и Убер), но даже это не спасло - Моно лютует
я потратил в одной карте 500грн кешбэка, снизили на -1% на второй карте 473грн, я остался при "своих" НО До этого почти не было кешбэка за 2 месяца 100грн.
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд) https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Долярчик написав:... нє, ну дайте нормальну відповідь, а то Я вже так в альфі був "попав" - більше не хочу!
Пам'ятаючи вашу історію з абонкою по неактивним карткам в альфі і з постійними покращеннями в монобанку , не раджу з'язуватися з депо тут для збереження ваших нервів.)) Комісія за зняття власних коштів 0,5%, а після закінчення терміну вашого депо можливості безкомісійного зняття можуть покращити в будь-який момент.
Дякую! -то вони однією рукою дають, другою - забирають
а що дивного ? в місяць чистими у вас виходить 1% за депо , 12% в рік ну рахуйте що у вас чистими 11,5% в рік у вас така шалена сума Депо ? зробіть хід конем розмістіть на пів року в гривні і отримаєте тих самых 0,5% кешбеку за продовження депо ще на рік
С последним обновлением отмены перестали учитываться как погашение кредита. Только что taxify проверил карту, сняв 110 грн и сразу же их вернул. Раньше 110 грн шло в расходы по текущему периоду, а отмена как пополнение и погашение прошлого периода. Сейчас 110 грн не учтены нигде, ни как расход, ни как погашение. Как будто и не было такой операции
anikola13 написав:Amid Горячка все расставила точки над і. Пполнять можно на сумму открытия нро не более!!! Но, неограниченное количесто раз!
Это очень хорошо, но как бы : в Редакція умов і правил monobank від 19.09.18 https://www.monobank.ua/terms 1.2.9. Клієнт має право вносити грошові кошти на Депозитний рахунок з метою довкладення (збільшення суми Депозиту) протягом усього строку Депозиту. При цьому сума грошових коштів, що додатково вноситься Клієнтом на Депозитний рахунок протягом одного календарного місяця, не може перевищувати Початкову суму Депозиту Это горячка так трактует? Да и пункт 1.2.10 тоже смущает. Просто не дали бы пополнить, да и все. Можно было бы попробовать. А там счет до востребования, как он работает- не понятно.
подскажите пожалуйста это только для новых депозитов я так понимаю ...