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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 930931932933 Додано: Пон 01 жов, 2018 20:51 inflew написав: С последним обновлением отмены перестали учитываться как погашение кредита. Только что taxify проверил карту, сняв 110 грн и сразу же их вернул. Раньше 110 грн шло в расходы по текущему периоду, а отмена как пополнение и погашение прошлого периода. Сейчас 110 грн не учтены нигде, ни как расход, ни как погашение. Как будто и не было такой операции С последним обновлением отмены перестали учитываться как погашение кредита. Только что taxify проверил карту, сняв 110 грн и сразу же их вернул. Раньше 110 грн шло в расходы по текущему периоду, а отмена как пополнение и погашение прошлого периода. Сейчас 110 грн не учтены нигде, ни как расход, ни как погашение. Как будто и не было такой операции

Тут, скорее всего, не в обновлении дело, а в самой структуре обработки транзакций: вряд ли вопрос учёта кредитных средств решается на стороне приложения, а не на стороне банка. Но новость и правда плохая. Тут, скорее всего, не в обновлении дело, а в самой структуре обработки транзакций: вряд ли вопрос учёта кредитных средств решается на стороне приложения, а не на стороне банка. Но новость и правда плохая. sauvignon Повідомлень: 169 З нами з: 19.08.16 Подякував: 2 раз. Подякували: 40 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 жов, 2018 20:56 Flamingo написав: proftpd66 написав: Poleg написав: Какая полка? Корм для животных и такси наше все Какая полка? Корм для животных и такси наше все



может это ошибка? такси 20% - это прывэт может это ошибка? такси 20% - это прывэт

Никаких ошибок. Моня с таксистами договорился, они ему тоже повышено будут отстегивать .

Кстати подскажите кто знает - МСС убера кто-то знает? Оно бьётся как такси? Никаких ошибок. Моня с таксистами договорился, они ему тоже повышено будут отстегиватьКстати подскажите кто знает - МСС убера кто-то знает? Оно бьётся как такси?

та ну нафиг такси ! в час пик именно когда мне нужно или в дождь Убер и Уклон дерут в три дорога обычные такси которые приезжают по телефонному звонку 838 получаються дешевле и приезжают быстрей, последний раз утречком на 9 в суд ехал Убер завалил 90 грн , Уклон тоже, 838 привез за 60 грн налом,

а других кроме Убера и Уклона которые прямо на смарте в приложении с карты снимают я не знаю ( не рыл лень было), эти коэффициенты за дождь час пик район нагрузку и хрен знает что еще их "искусственный интеллект" придумает пошли нафиг. Лучше с бордюром поторговаться или местные службы позвонить . та ну нафиг такси ! в час пик именно когда мне нужно или в дождь Убер и Уклон дерут в три дорога обычные такси которые приезжают по телефонному звонку 838 получаються дешевле и приезжают быстрей, последний раз утречком на 9 в суд ехал Убер завалил 90 грн , Уклон тоже, 838 привез за 60 грн налом,а других кроме Убера и Уклона которые прямо на смарте в приложении с карты снимают я не знаю ( не рыл лень было), эти коэффициенты за дождь час пик район нагрузку и хрен знает что еще их "искусственный интеллект" придумает пошли нафиг. Лучше с бордюром поторговаться или местные службы позвонить . свинорыл yama Повідомлень: 308 З нами з: 12.08.17 Подякував: 611 раз. Подякували: 39 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 жов, 2018 21:19 господа, скажите, а какой дает мсс при пополнени мобилы через айпей ? 4814 тоже ? Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX IMPRINTER 2

Повідомлень: 35162 З нами з: 06.08.09 Подякував: 205 раз. Подякували: 5566 раз. Профіль 9 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 жов, 2018 21:31 yama написав: Flamingo написав: Никаких ошибок. Моня с таксистами договорился, они ему тоже повышено будут отстегивать .

Кстати подскажите кто знает - МСС убера кто-то знает? Оно бьётся как такси? Никаких ошибок. Моня с таксистами договорился, они ему тоже повышено будут отстегиватьКстати подскажите кто знает - МСС убера кто-то знает? Оно бьётся как такси?

та ну нафиг такси ! в час пик именно когда мне нужно или в дождь Убер и Уклон дерут в три дорога обычные такси которые приезжают по телефонному звонку 838 получаються дешевле и приезжают быстрей, последний раз утречком на 9 в суд ехал Убер завалил 90 грн , Уклон тоже, 838 привез за 60 грн налом,

а других кроме Убера и Уклона которые прямо на смарте в приложении с карты снимают я не знаю ( не рыл лень было), эти коэффициенты за дождь час пик район нагрузку и хрен знает что еще их "искусственный интеллект" придумает пошли нафиг. Лучше с бордюром поторговаться или местные службы позвонить . та ну нафиг такси ! в час пик именно когда мне нужно или в дождь Убер и Уклон дерут в три дорога обычные такси которые приезжают по телефонному звонку 838 получаються дешевле и приезжают быстрей, последний раз утречком на 9 в суд ехал Убер завалил 90 грн , Уклон тоже, 838 привез за 60 грн налом,а других кроме Убера и Уклона которые прямо на смарте в приложении с карты снимают я не знаю ( не рыл лень было), эти коэффициенты за дождь час пик район нагрузку и хрен знает что еще их "искусственный интеллект" придумает пошли нафиг. Лучше с бордюром поторговаться или местные службы позвонить .

В принципе вы все пишите правильно, но смотрите какая бывает ситуация - ночь, чужая страна, у вас пересадка с одного аэропорта в другой, между которыми 40 км. Общественный транспорт уже не ходит до 5 утра, а ваш следующий рейс как раз в 5 с копейками. Плюс валюта расчётов в этой стране не USD и не EUR, то есть вам надо ещё среди ночи совершать валютообмен. Плюс местный язык далеко не английский. Учитывая, что местные таксисты очень "любят" везти иностранных туристов из аэропорта в аэропорт - в такой ситуации убер мне кажется вполне разумной альтернативой. В принципе вы все пишите правильно, но смотрите какая бывает ситуация - ночь, чужая страна, у вас пересадка с одного аэропорта в другой, между которыми 40 км. Общественный транспорт уже не ходит до 5 утра, а ваш следующий рейс как раз в 5 с копейками. Плюс валюта расчётов в этой стране не USD и не EUR, то есть вам надо ещё среди ночи совершать валютообмен. Плюс местный язык далеко не английский. Учитывая, что местные таксисты очень "любят" везти иностранных туристов из аэропорта в аэропорт - в такой ситуации убер мне кажется вполне разумной альтернативой. Flamingo

Повідомлень: 859 З нами з: 20.03.15 Подякував: 30 раз. Подякували: 188 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 жов, 2018 21:37 Re: Monobank



вы спросите зачем тебе наложенный платеж? а как по другому покупать на ОЛХ и в сомнительных интернет магазинах вариант не покупать не рассматривается Вот включил комп и зашел в тему что бы сказать уважаемым свинорылам что с кредитных средств наложенный платеж онлайн на сайте Новой почты платить Нельзя , просто тестировал из любопытствавы спросите зачем тебе наложенный платеж? а как по другому покупать на ОЛХ и в сомнительных интернет магазинахвариант не покупать не рассматривается свинорыл yama Повідомлень: 308 З нами з: 12.08.17 Подякував: 611 раз. Подякували: 39 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 жов, 2018 21:40 sauvignon написав: inflew написав: С последним обновлением отмены перестали учитываться как погашение кредита. Только что taxify проверил карту, сняв 110 грн и сразу же их вернул. Раньше 110 грн шло в расходы по текущему периоду, а отмена как пополнение и погашение прошлого периода. Сейчас 110 грн не учтены нигде, ни как расход, ни как погашение. Как будто и не было такой операции С последним обновлением отмены перестали учитываться как погашение кредита. Только что taxify проверил карту, сняв 110 грн и сразу же их вернул. Раньше 110 грн шло в расходы по текущему периоду, а отмена как пополнение и погашение прошлого периода. Сейчас 110 грн не учтены нигде, ни как расход, ни как погашение. Как будто и не было такой операции

Тут, скорее всего, не в обновлении дело, а в самой структуре обработки транзакций: вряд ли вопрос учёта кредитных средств решается на стороне приложения, а не на стороне банка. Но новость и правда плохая. Тут, скорее всего, не в обновлении дело, а в самой структуре обработки транзакций: вряд ли вопрос учёта кредитных средств решается на стороне приложения, а не на стороне банка. Но новость и правда плохая.

На самом деле все логично и даже правильно, но все равно как-то успел привыкнуть к предыдущей схеме работы) На самом деле все логично и даже правильно, но все равно как-то успел привыкнуть к предыдущей схеме работы) inflew Повідомлень: 236 З нами з: 28.01.16 Подякував: 29 раз. Подякували: 17 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 жов, 2018 22:04 yama

Спасибо огромное за эксперимент! Интересно - в мобильном приложении аналогично наверное?



Как раз в прошлом месяце в новостях было, что Новая почта перешла на эквайринг ТАСа... Vorlon Повідомлень: 5984 З нами з: 14.06.13 Подякував: 332 раз. Подякували: 621 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 жов, 2018 22:11 yama написав: а других кроме Убера и Уклона которые прямо на смарте в приложении с карты снимают я не знаю ( не рыл лень было) а других кроме Убера и Уклона которые прямо на смарте в приложении с карты снимают я не знаю ( не рыл лень было)



Оптимальное оплачивал картой в приложении еще за 2 года до прихода Убера. Сейчас еще пара точно есть, из стандартных служб. Оптимальное оплачивал картой в приложении еще за 2 года до прихода Убера. Сейчас еще пара точно есть, из стандартных служб. makor06

Повідомлень: 1092 З нами з: 21.05.14 Подякував: 16 раз. Подякували: 115 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 жов, 2018 22:16 yama написав: с кредитных средств наложенный платеж онлайн на сайте Новой почты платить Нельзя , просто тестировал из любопытства с кредитных средств наложенный платеж онлайн на сайте Новой почты платить Нельзя , просто тестировал из любопытства

В общем-то, этот результат был немного предсказуем.

Хотя сама реализация оплаты наложенного платежа через интернет достойна уважения, и однажды меня выручила, когда, прийдя в отделение за посылкой, услышал, что терминал тю-тю, нэ працюэ.

Единственный минус - оплата услуг самой "новой почты", которая в терминале проходит как покупка без комиссии с кредитных средств, при оплате на сайте - такой же перевод, как и "наложка". Мне так показалось, по крайней мере, но за достоверность не ручаюсь. В общем-то, этот результат был немного предсказуем.Хотя сама реализация оплаты наложенного платежа через интернет достойна уважения, и однажды меня выручила, когда, прийдя в отделение за посылкой, услышал, что терминал тю-тю, нэ працюэ.Единственный минус - оплата услуг самой "новой почты", которая в терминале проходит как покупка без комиссии с кредитных средств, при оплате на сайте - такой же перевод, как и "наложка". Мне так показалось, по крайней мере, но за достоверность не ручаюсь. M-Audio Повідомлень: 1310 З нами з: 23.03.11 Подякував: 215 раз. Подякували: 227 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 930931932933 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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