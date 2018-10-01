inflew написав:С последним обновлением отмены перестали учитываться как погашение кредита. Только что taxify проверил карту, сняв 110 грн и сразу же их вернул. Раньше 110 грн шло в расходы по текущему периоду, а отмена как пополнение и погашение прошлого периода. Сейчас 110 грн не учтены нигде, ни как расход, ни как погашение. Как будто и не было такой операции
Тут, скорее всего, не в обновлении дело, а в самой структуре обработки транзакций: вряд ли вопрос учёта кредитных средств решается на стороне приложения, а не на стороне банка. Но новость и правда плохая.
Poleg написав:Какая полка? Корм для животных и такси наше все
может это ошибка? такси 20% - это прывэт
Никаких ошибок. Моня с таксистами договорился, они ему тоже повышено будут отстегивать . Кстати подскажите кто знает - МСС убера кто-то знает? Оно бьётся как такси?
та ну нафиг такси ! в час пик именно когда мне нужно или в дождь Убер и Уклон дерут в три дорога обычные такси которые приезжают по телефонному звонку 838 получаються дешевле и приезжают быстрей, последний раз утречком на 9 в суд ехал Убер завалил 90 грн , Уклон тоже, 838 привез за 60 грн налом, а других кроме Убера и Уклона которые прямо на смарте в приложении с карты снимают я не знаю ( не рыл лень было), эти коэффициенты за дождь час пик район нагрузку и хрен знает что еще их "искусственный интеллект" придумает пошли нафиг. Лучше с бордюром поторговаться или местные службы позвонить .
Flamingo написав:Никаких ошибок. Моня с таксистами договорился, они ему тоже повышено будут отстегивать . Кстати подскажите кто знает - МСС убера кто-то знает? Оно бьётся как такси?
та ну нафиг такси ! в час пик именно когда мне нужно или в дождь Убер и Уклон дерут в три дорога обычные такси которые приезжают по телефонному звонку 838 получаються дешевле и приезжают быстрей, последний раз утречком на 9 в суд ехал Убер завалил 90 грн , Уклон тоже, 838 привез за 60 грн налом, а других кроме Убера и Уклона которые прямо на смарте в приложении с карты снимают я не знаю ( не рыл лень было), эти коэффициенты за дождь час пик район нагрузку и хрен знает что еще их "искусственный интеллект" придумает пошли нафиг. Лучше с бордюром поторговаться или местные службы позвонить .
В принципе вы все пишите правильно, но смотрите какая бывает ситуация - ночь, чужая страна, у вас пересадка с одного аэропорта в другой, между которыми 40 км. Общественный транспорт уже не ходит до 5 утра, а ваш следующий рейс как раз в 5 с копейками. Плюс валюта расчётов в этой стране не USD и не EUR, то есть вам надо ещё среди ночи совершать валютообмен. Плюс местный язык далеко не английский. Учитывая, что местные таксисты очень "любят" везти иностранных туристов из аэропорта в аэропорт - в такой ситуации убер мне кажется вполне разумной альтернативой.
Вот включил комп и зашел в тему что бы сказать уважаемым свинорылам что с кредитных средств наложенный платеж онлайн на сайте Новой почты платить Нельзя , просто тестировал из любопытства вы спросите зачем тебе наложенный платеж? а как по другому покупать на ОЛХ и в сомнительных интернет магазинах вариант не покупать не рассматривается
inflew написав:С последним обновлением отмены перестали учитываться как погашение кредита. Только что taxify проверил карту, сняв 110 грн и сразу же их вернул. Раньше 110 грн шло в расходы по текущему периоду, а отмена как пополнение и погашение прошлого периода. Сейчас 110 грн не учтены нигде, ни как расход, ни как погашение. Как будто и не было такой операции
Тут, скорее всего, не в обновлении дело, а в самой структуре обработки транзакций: вряд ли вопрос учёта кредитных средств решается на стороне приложения, а не на стороне банка. Но новость и правда плохая.
На самом деле все логично и даже правильно, но все равно как-то успел привыкнуть к предыдущей схеме работы)
yama написав:с кредитных средств наложенный платеж онлайн на сайте Новой почты платить Нельзя , просто тестировал из любопытства
В общем-то, этот результат был немного предсказуем. Хотя сама реализация оплаты наложенного платежа через интернет достойна уважения, и однажды меня выручила, когда, прийдя в отделение за посылкой, услышал, что терминал тю-тю, нэ працюэ. Единственный минус - оплата услуг самой "новой почты", которая в терминале проходит как покупка без комиссии с кредитных средств, при оплате на сайте - такой же перевод, как и "наложка". Мне так показалось, по крайней мере, но за достоверность не ручаюсь.