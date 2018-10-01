RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 930931932933
Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 20:51

  inflew написав:С последним обновлением отмены перестали учитываться как погашение кредита. Только что taxify проверил карту, сняв 110 грн и сразу же их вернул. Раньше 110 грн шло в расходы по текущему периоду, а отмена как пополнение и погашение прошлого периода. Сейчас 110 грн не учтены нигде, ни как расход, ни как погашение. Как будто и не было такой операции

Тут, скорее всего, не в обновлении дело, а в самой структуре обработки транзакций: вряд ли вопрос учёта кредитных средств решается на стороне приложения, а не на стороне банка. Но новость и правда плохая.
sauvignon
 
Повідомлень: 169
З нами з: 19.08.16
Подякував: 2 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 20:56

  Flamingo написав:
  proftpd66 написав:
  Poleg написав:Какая полка? Корм для животных и такси наше все :)


может это ошибка? такси 20% - это прывэт

Никаких ошибок. Моня с таксистами договорился, они ему тоже повышено будут отстегивать :).
Кстати подскажите кто знает - МСС убера кто-то знает? Оно бьётся как такси?

та ну нафиг такси ! в час пик именно когда мне нужно или в дождь Убер и Уклон дерут в три дорога обычные такси которые приезжают по телефонному звонку 838 получаються дешевле и приезжают быстрей, последний раз утречком на 9 в суд ехал Убер завалил 90 грн , Уклон тоже, 838 привез за 60 грн налом,
а других кроме Убера и Уклона которые прямо на смарте в приложении с карты снимают я не знаю ( не рыл лень было), эти коэффициенты за дождь час пик район нагрузку и хрен знает что еще их "искусственный интеллект" придумает пошли нафиг. Лучше с бордюром поторговаться или местные службы позвонить .
свинорыл
yama
 
Повідомлень: 308
З нами з: 12.08.17
Подякував: 611 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 21:19

господа, скажите, а какой дает мсс при пополнени мобилы через айпей ? 4814 тоже ?
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 35162
З нами з: 06.08.09
Подякував: 205 раз.
Подякували: 5566 раз.
 
Профіль
9
3
2
Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 21:31

  yama написав:
  Flamingo написав:Никаких ошибок. Моня с таксистами договорился, они ему тоже повышено будут отстегивать :).
Кстати подскажите кто знает - МСС убера кто-то знает? Оно бьётся как такси?

та ну нафиг такси ! в час пик именно когда мне нужно или в дождь Убер и Уклон дерут в три дорога обычные такси которые приезжают по телефонному звонку 838 получаються дешевле и приезжают быстрей, последний раз утречком на 9 в суд ехал Убер завалил 90 грн , Уклон тоже, 838 привез за 60 грн налом,
а других кроме Убера и Уклона которые прямо на смарте в приложении с карты снимают я не знаю ( не рыл лень было), эти коэффициенты за дождь час пик район нагрузку и хрен знает что еще их "искусственный интеллект" придумает пошли нафиг. Лучше с бордюром поторговаться или местные службы позвонить .

В принципе вы все пишите правильно, но смотрите какая бывает ситуация - ночь, чужая страна, у вас пересадка с одного аэропорта в другой, между которыми 40 км. Общественный транспорт уже не ходит до 5 утра, а ваш следующий рейс как раз в 5 с копейками. Плюс валюта расчётов в этой стране не USD и не EUR, то есть вам надо ещё среди ночи совершать валютообмен. Плюс местный язык далеко не английский. Учитывая, что местные таксисты очень "любят" везти иностранных туристов из аэропорта в аэропорт - в такой ситуации убер мне кажется вполне разумной альтернативой.
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 859
З нами з: 20.03.15
Подякував: 30 раз.
Подякували: 188 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 21:37

Re: Monobank

Вот включил комп и зашел в тему что бы сказать уважаемым свинорылам что с кредитных средств наложенный платеж онлайн на сайте Новой почты платить Нельзя , просто тестировал из любопытства
Зображення
вы спросите зачем тебе наложенный платеж? а как по другому покупать на ОЛХ и в сомнительных интернет магазинах :D вариант не покупать не рассматривается
свинорыл
yama
 
Повідомлень: 308
З нами з: 12.08.17
Подякував: 611 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 21:40

  sauvignon написав:
  inflew написав:С последним обновлением отмены перестали учитываться как погашение кредита. Только что taxify проверил карту, сняв 110 грн и сразу же их вернул. Раньше 110 грн шло в расходы по текущему периоду, а отмена как пополнение и погашение прошлого периода. Сейчас 110 грн не учтены нигде, ни как расход, ни как погашение. Как будто и не было такой операции

Тут, скорее всего, не в обновлении дело, а в самой структуре обработки транзакций: вряд ли вопрос учёта кредитных средств решается на стороне приложения, а не на стороне банка. Но новость и правда плохая.

На самом деле все логично и даже правильно, но все равно как-то успел привыкнуть к предыдущей схеме работы)
inflew
 
Повідомлень: 236
З нами з: 28.01.16
Подякував: 29 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 22:04

yama
Спасибо огромное за эксперимент! Интересно - в мобильном приложении аналогично наверное?

Как раз в прошлом месяце в новостях было, что Новая почта перешла на эквайринг ТАСа...
Vorlon
 
Повідомлень: 5984
З нами з: 14.06.13
Подякував: 332 раз.
Подякували: 621 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 22:11

  yama написав: а других кроме Убера и Уклона которые прямо на смарте в приложении с карты снимают я не знаю ( не рыл лень было)


Оптимальное оплачивал картой в приложении еще за 2 года до прихода Убера. Сейчас еще пара точно есть, из стандартных служб.
makor06
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1092
З нами з: 21.05.14
Подякував: 16 раз.
Подякували: 115 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 22:16

  yama написав:с кредитных средств наложенный платеж онлайн на сайте Новой почты платить Нельзя , просто тестировал из любопытства

В общем-то, этот результат был немного предсказуем.
Хотя сама реализация оплаты наложенного платежа через интернет достойна уважения, и однажды меня выручила, когда, прийдя в отделение за посылкой, услышал, что терминал тю-тю, нэ працюэ.
Единственный минус - оплата услуг самой "новой почты", которая в терминале проходит как покупка без комиссии с кредитных средств, при оплате на сайте - такой же перевод, как и "наложка". Мне так показалось, по крайней мере, но за достоверность не ручаюсь.
M-Audio
 
Повідомлень: 1310
З нами з: 23.03.11
Подякував: 215 раз.
Подякували: 227 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 930931932933
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.