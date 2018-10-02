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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 932933934935>
Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 08:21

  M-Audio написав:оплата услуг самой "новой почты"......при оплате на сайте - такой же перевод, как и "наложка". Мне так показалось, по крайней мере, но за достоверность не ручаюсь.


То есть если в риложении "Новая почта" оплатить посілку онлайн (там помечено, как тестовый режим, вроде) - будет комиссия?
Я верно понял?
justit
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 08:24

Re: Monobank

freelancer написав:Подскажите, у taxify МСС кошерный?


Таки да!
Mathias
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 08:29

Re: Monobank

Menwyy написав:Кто-то в Киеве на кловской моней пополнял поездки метро? МСС кошерный для путешествий?
У Аллы по метро предложение интересней .

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cdj2
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 09:32

  cdj2 написав:
Menwyy написав:Кто-то в Киеве на кловской моней пополнял поездки метро? МСС кошерный для путешествий?
У Аллы по метро предложение интересней .

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Выгодней на целую копейку? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 16:50

  justit написав:
  M-Audio написав:оплата услуг самой "новой почты"......при оплате на сайте - такой же перевод, как и "наложка". Мне так показалось, по крайней мере, но за достоверность не ручаюсь.


То есть если в риложении "Новая почта" оплатить посілку онлайн (там помечено, как тестовый режим, вроде) - будет комиссия?
Я верно понял?

Зависит от банка, карты и "статуса" денег на ней. "Приватбанк" берёт 0,5% за такую операцию, но он, кажется, один такой (из больших), остальные такого не делают. Но только если средства не кредитные. Если кредитные, то, кажется, все берут 3-4%.
Опять же, если я правильно расшифровал происходящее. Платил я картой банка, который эту комиссию не берёт, и платёж подтверждал через 3DS только один раз, однако списаний получил сразу три (сумма наложенного платежа, комиссия за наложенный платеж, и оплата за доставку посылки), из чего делаю вывод, что они всё-же однотипные, т.е. перевод средств. Иначе, думаю, банк бы не пропустил три платежа без повторной авторизациию.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 17:47

  M-Audio написав:...платёж подтверждал через 3DS только один раз, однако списаний получил сразу три (сумма наложенного платежа, комиссия за наложенный платеж, и оплата за доставку посылки), из чего делаю вывод, что они всё-же однотипные, т.е. перевод средств. Иначе, думаю, банк бы не пропустил три платежа без повторной авторизациию.
Т. е. в выписке 3 операции прошли?

Банк не пропускает дублирующие операции, а здесь одна операция прошла с верификацией, а остальные на усмотрение принимающей стороны (т. е. под их ответственность).
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 18:28

  MASolomko написав:
  M-Audio написав:...платёж подтверждал через 3DS только один раз, однако списаний получил сразу три (сумма наложенного платежа, комиссия за наложенный платеж, и оплата за доставку посылки), из чего делаю вывод, что они всё-же однотипные, т.е. перевод средств. Иначе, думаю, банк бы не пропустил три платежа без повторной авторизациию.
Т. е. в выписке 3 операции прошли?

Да.
Посмотрел таки выписку. Одна операция "Перевод со своей карты", и ещё две - "Покупка товара". Так что, видимо, не перевод. Но вот разные карты ему уже не подсунуть, т.к. не спрашивает.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 18:52

Re: Monobank

Это какой инструмент, неужто эко?
cdj2 написав:
Menwyy написав:Кто-то в Киеве на кловской моней пополнял поездки метро? МСС кошерный для путешествий?
У Аллы по метро предложение интересней .

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Menwyy
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 19:38

Нормальне порівняння КК карток моно і ПБ

https://finance.ua/cards/bitva-kreditok ... -VS_021018
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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на ебай продавцы которые продают продукты и спортпит, категория "продукты" по MCC показал приват
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
proftpd66
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