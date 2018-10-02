Додано: Вів 02 жов, 2018 16:50

justit написав: M-Audio написав: оплата услуг самой "новой почты"......при оплате на сайте - такой же перевод, как и "наложка". Мне так показалось, по крайней мере, но за достоверность не ручаюсь. оплата услуг самой "новой почты"......при оплате на сайте - такой же перевод, как и "наложка". Мне так показалось, по крайней мере, но за достоверность не ручаюсь.



То есть если в риложении "Новая почта" оплатить посілку онлайн (там помечено, как тестовый режим, вроде) - будет комиссия?

Я верно понял? То есть если в риложении "Новая почта" оплатить посілку онлайн (там помечено, как тестовый режим, вроде) - будет комиссия?Я верно понял?

Зависит от банка, карты и "статуса" денег на ней. "Приватбанк" берёт 0,5% за такую операцию, но он, кажется, один такой (из больших), остальные такого не делают. Но только если средства не кредитные. Если кредитные, то, кажется, все берут 3-4%.Опять же, если я правильно расшифровал происходящее. Платил я картой банка, который эту комиссию не берёт, и платёж подтверждал через 3DS только один раз, однако списаний получил сразу три (сумма наложенного платежа, комиссия за наложенный платеж, и оплата за доставку посылки), из чего делаю вывод, что они всё-же однотипные, т.е. перевод средств. Иначе, думаю, банк бы не пропустил три платежа без повторной авторизациию.