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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 932933934935
Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 03:57

Re: Monobank

  yama написав:привез


смотря куда ехать.

в убере машины лучше часто.
в уклоне так же.

в уклоне можно меньше поставить цену. У них есть страховка, как они заявляют,
в убере цена лучше, если нет накрутки.


в убере можно менять точку поездки. Т.е. можно кататься куда нажмешь.
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 04:52

  proftpd66 написав:
  yama написав:привез


смотря куда ехать.

в убере машины лучше часто.
в уклоне так же.

в уклоне можно меньше поставить цену. У них есть страховка, как они заявляют,
в убере цена лучше, если нет накрутки.


в убере можно менять точку поездки. Т.е. можно кататься куда нажмешь.
на машинах Уклона в Киеве не видел евро номеров,на Убере одни токсичные машинки из еврохлама
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 06:18

  sens написав:
  proftpd66 написав:
  yama написав:привез


смотря куда ехать.

в убере машины лучше часто.
в уклоне так же.

в уклоне можно меньше поставить цену. У них есть страховка, как они заявляют,
в убере цена лучше, если нет накрутки.


в убере можно менять точку поездки. Т.е. можно кататься куда нажмешь.
на машинах Уклона в Киеве не видел евро номеров,на Убере одни токсичные машинки из еврохлама


мы ездили 50км на убере, но машина была парнером уклона. Там любой человек может взять заказ. В лесу даже мерседес-S класс вызывался. Но он отменил, может засцал :)
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
proftpd66
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Повідомлень: 178
З нами з: 22.12.16
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  #<1 ... 932933934935
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