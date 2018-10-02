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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 03 жов, 2018 03:57
yama написав:
привез
смотря куда ехать.
в убере машины лучше часто.
в уклоне так же.
в уклоне можно меньше поставить цену. У них есть страховка, как они заявляют,
в убере цена лучше, если нет накрутки.
в убере можно менять точку поездки. Т.е. можно кататься куда нажмешь.
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
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proftpd66
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Додано: Сер 03 жов, 2018 04:52
proftpd66 написав: yama написав:
привез
смотря куда ехать.
в убере машины лучше часто.
в уклоне так же.
в уклоне можно меньше поставить цену. У них есть страховка, как они заявляют,
в убере цена лучше, если нет накрутки.
в убере можно менять точку поездки. Т.е. можно кататься куда нажмешь.
на машинах Уклона в Киеве не видел евро номеров,на Убере одни токсичные машинки из еврохлама
никому не верю
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sens
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Додано: Сер 03 жов, 2018 06:18
sens написав: proftpd66 написав: yama написав:
привез
смотря куда ехать.
в убере машины лучше часто.
в уклоне так же.
в уклоне можно меньше поставить цену. У них есть страховка, как они заявляют,
в убере цена лучше, если нет накрутки.
в убере можно менять точку поездки. Т.е. можно кататься куда нажмешь.
на машинах Уклона в Киеве не видел евро номеров,на Убере одни токсичные машинки из еврохлама
мы ездили 50км на убере, но машина была парнером уклона. Там любой человек может взять заказ. В лесу даже мерседес-S класс вызывался. Но он отменил, может засцал
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
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proftpd66
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