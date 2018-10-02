Додано: Сер 03 жов, 2018 11:26

Прошу помощи, коллеги!



Монины 0,425 вместо 0,46 в Эксиме конечно интереснее, но так ли посчитают покупки в рублёвой зоне за гривню? И КБ будет как обычно согласно категорий? Надо ли запрещать двойную конвертации, открывать закордон или делать что-то ещё для таких покупок?

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