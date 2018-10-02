M-Audio написав:с кредитных средств наложенный платеж онлайн на сайте Новой почты платить Нельзя , просто тестировал из любопытства. /quote] Единственный минус - оплата услуг самой "новой почты", которая в терминале проходит как покупка без комиссии с кредитных средств, при оплате на сайте - такой же перевод, как и "наложка". Мне так показалось, по крайней мере, но за достоверность не ручаюсь.
Монины 0,425 вместо 0,46 в Эксиме конечно интереснее, но так ли посчитают покупки в рублёвой зоне за гривню? И КБ будет как обычно согласно категорий? Надо ли запрещать двойную конвертации, открывать закордон или делать что-то ещё для таких покупок?
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Монины 0,425 вместо 0,46 в Эксиме конечно интереснее, но так ли посчитают покупки в рублёвой зоне за гривню? И КБ будет как обычно согласно категорий? Надо ли запрещать двойную конвертации, открывать закордон или делать что-то ещё для таких покупок?
В принципе эти же вопросы вы могли задать и горячке... Действия аналогичные любой оплате: для интернета главное не забудьте установить лимит оплаты, а для оплаты картой в физических терминалах - не забудьте с собой взять саму карту . А так выбирайте при облате рубли и не будет у вас двойной конвертации. У меня стоит запрет и никаких неудобств при покупках ни на заграничных сайтах не имел, ни в реальных магазинах за рубежом не имел, поскольку закордон у мони как бы открыт по умолчанию. В принципе ничего больше не нужно
Монины 0,425 вместо 0,46 в Эксиме конечно интереснее, но так ли посчитают покупки в рублёвой зоне за гривню? И КБ будет как обычно согласно категорий? Надо ли запрещать двойную конвертации, открывать закордон или делать что-то ещё для таких покупок?
В принципе эти же вопросы вы могли задать и горячке... Действия аналогичные любой оплате: для интернета главное не забудьте установить лимит оплаты, а для оплаты картой в физических терминалах - не забудьте с собой взять саму карту . А так выбирайте при облате рубли и не будет у вас двойной конвертации. У меня стоит запрет и никаких неудобств при покупках ни на заграничных сайтах не имел, ни в реальных магазинах за рубежом не имел, поскольку закордон у мони как бы открыт по умолчанию. В принципе ничего больше не нужно
Горячка и тут могла бы подключиться, хотя практический опыт гораздо надёжнее. Особенно такой богатый, как у Вас. Тарифы я прочитал, вижу, что конвертация бесплатно, курс нормальный. А вот про запрет, который у Вас стоит, я не понял... А, это Вы про двойную конвертации в настройках. Ясно. Спасибо!
Ну, выберу продукты и общепит в категориях, буду пробовать...
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