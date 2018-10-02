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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 932933934935
Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 03:57

Re: Monobank

  yama написав:привез


смотря куда ехать.

в убере машины лучше часто.
в уклоне так же.

в уклоне можно меньше поставить цену. У них есть страховка, как они заявляют,
в убере цена лучше, если нет накрутки.


в убере можно менять точку поездки. Т.е. можно кататься куда нажмешь.
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 04:52

  proftpd66 написав:
  yama написав:привез


смотря куда ехать.

в убере машины лучше часто.
в уклоне так же.

в уклоне можно меньше поставить цену. У них есть страховка, как они заявляют,
в убере цена лучше, если нет накрутки.


в убере можно менять точку поездки. Т.е. можно кататься куда нажмешь.
на машинах Уклона в Киеве не видел евро номеров,на Убере одни токсичные машинки из еврохлама
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 06:18

  sens написав:
  proftpd66 написав:
  yama написав:привез


смотря куда ехать.

в убере машины лучше часто.
в уклоне так же.

в уклоне можно меньше поставить цену. У них есть страховка, как они заявляют,
в убере цена лучше, если нет накрутки.


в убере можно менять точку поездки. Т.е. можно кататься куда нажмешь.
на машинах Уклона в Киеве не видел евро номеров,на Убере одни токсичные машинки из еврохлама


мы ездили 50км на убере, но машина была парнером уклона. Там любой человек может взять заказ. В лесу даже мерседес-S класс вызывался. Но он отменил, может засцал :)
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 09:26

  M-Audio написав:с кредитных средств наложенный платеж онлайн на сайте Новой почты платить Нельзя , просто тестировал из любопытства. /quote]
Единственный минус - оплата услуг самой "новой почты", которая в терминале проходит как покупка без комиссии с кредитных средств, при оплате на сайте - такой же перевод, как и "наложка". Мне так показалось, по крайней мере, но за достоверность не ручаюсь.
НЕТ, вот здесь тоже честно :) один раз вводил на сайте данные карты, а разбилось на ТРИ платежа Зображення
вся картинка целиком тут http://i.piccy.info/i9/56343f67cc5edb37 ... 316080.jpg
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 11:26

Прошу помощи, коллеги!

Монины 0,425 вместо 0,46 в Эксиме конечно интереснее, но так ли посчитают покупки в рублёвой зоне за гривню? И КБ будет как обычно согласно категорий? Надо ли запрещать двойную конвертации, открывать закордон или делать что-то ещё для таких покупок?
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 13:04

  kreuz написав:Прошу помощи, коллеги!

Монины 0,425 вместо 0,46 в Эксиме конечно интереснее, но так ли посчитают покупки в рублёвой зоне за гривню? И КБ будет как обычно согласно категорий? Надо ли запрещать двойную конвертации, открывать закордон или делать что-то ещё для таких покупок?

В принципе эти же вопросы вы могли задать и горячке... Действия аналогичные любой оплате: для интернета главное не забудьте установить лимит оплаты, а для оплаты картой в физических терминалах - не забудьте с собой взять саму карту :). А так выбирайте при облате рубли и не будет у вас двойной конвертации. У меня стоит запрет и никаких неудобств при покупках ни на заграничных сайтах не имел, ни в реальных магазинах за рубежом не имел, поскольку закордон у мони как бы открыт по умолчанию. В принципе ничего больше не нужно
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 13:45

  Flamingo написав:
  kreuz написав:Прошу помощи, коллеги!

Монины 0,425 вместо 0,46 в Эксиме конечно интереснее, но так ли посчитают покупки в рублёвой зоне за гривню? И КБ будет как обычно согласно категорий? Надо ли запрещать двойную конвертации, открывать закордон или делать что-то ещё для таких покупок?

В принципе эти же вопросы вы могли задать и горячке... Действия аналогичные любой оплате: для интернета главное не забудьте установить лимит оплаты, а для оплаты картой в физических терминалах - не забудьте с собой взять саму карту :). А так выбирайте при облате рубли и не будет у вас двойной конвертации. У меня стоит запрет и никаких неудобств при покупках ни на заграничных сайтах не имел, ни в реальных магазинах за рубежом не имел, поскольку закордон у мони как бы открыт по умолчанию. В принципе ничего больше не нужно

Горячка и тут могла бы подключиться, хотя практический опыт гораздо надёжнее. Особенно такой богатый, как у Вас. Тарифы я прочитал, вижу, что конвертация бесплатно, курс нормальный. А вот про запрет, который у Вас стоит, я не понял... А, это Вы про двойную конвертации в настройках. Ясно. Спасибо!

Ну, выберу продукты и общепит в категориях, буду пробовать...
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 14:02

Re: Monobank

  kreuz написав:А вот про запрет, который у Вас стоит, я не понял... А, это Вы про двойную конвертации в настройках.
Да - имелся в виду "запрет на двойную конвертацию"
Flamingo
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