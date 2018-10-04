В Украине ни в чем
За рубежом с именными картами гораздо легче получить в аренду автомобиль и отель.
Ваащето считается, шо неименные карты предназначены для обслуживания своих депозитов, и кредитными они быть не могут...нууу, в уважаемом обществе
А кредитки могут быть ток именными. По безымянкам кассир в мегемаркете в любой момент может потребовать паспорт для уточнения владельца карты или даже отказать в обслуживании
Но эт не в Неньке
Ну а в век мабил с NFC мона уже токены сразу на мабилу перегонять, не выпуска сам пластик