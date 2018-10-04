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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 933934935936
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 16:02

  Alexey_k9 написав:Подскажите пожалуйста в чем приимущества именной карты?

В Украине ни в чем :(
За рубежом с именными картами гораздо легче получить в аренду автомобиль и отель.

Ваащето считается, шо неименные карты предназначены для обслуживания своих депозитов, и кредитными они быть не могут...нууу, в уважаемом обществе :)
А кредитки могут быть ток именными. По безымянкам кассир в мегемаркете в любой момент может потребовать паспорт для уточнения владельца карты или даже отказать в обслуживании :)
Но эт не в Неньке :)
Ну а в век мабил с NFC мона уже токены сразу на мабилу перегонять, не выпуска сам пластик :idea:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 16:15

  clientage написав:
  Alexey_k9 написав:Подскажите пожалуйста в чем приимущества именной карты?

В Украине ни в чем :(
За рубежом с именными картами гораздо легче получить в аренду автомобиль и отель.
А кредитки могут быть ток именными. По безымянкам кассир в мегемаркете в любой момент может потребовать паспорт для уточнения владельца карты или даже отказать в обслуживании :)
Но эт не в Неньке :)

Подтверждаю. В крупном американском сетевом универмаге отказались принимать к оплате неименные кредитки. Именная дебитка их устроила. Благо был веер карт.
Единственный случай за время поездки. Правда, за гостиницы платили заранее или кешем.
Востаннє редагувалось lel в Чет 04 жов, 2018 16:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 16:23

  lel написав:Именная дебитка их устроила.

А имя как-то проверяли?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 16:30

  Vorlon написав:
  lel написав:Именная дебитка их устроила.

А имя как-то проверяли?

Нет. Паспорта никто не показывал. Может политика магазина или смутила группа иностранцев с неименными картами.
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 16:42

  clientage написав:
  Alexey_k9 написав:Подскажите пожалуйста в чем приимущества именной карты?

В Украине ни в чем :(
За рубежом с именными картами гораздо легче получить в аренду автомобиль и отель.

Монька пробивається як Debit, тому машину можуть все одно не дати.
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