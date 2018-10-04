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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 04 жов, 2018 16:02
Alexey_k9 написав:
Подскажите пожалуйста в чем приимущества именной карты?
В Украине ни в чем
За рубежом с именными картами гораздо легче получить в аренду автомобиль и отель.
Ваащето считается, шо неименные карты предназначены для обслуживания своих депозитов, и кредитными они быть не могут...нууу, в уважаемом обществе
А кредитки могут быть ток именными. По безымянкам кассир в мегемаркете в любой момент может потребовать паспорт для уточнения владельца карты или даже отказать в обслуживании
Но эт не в Неньке
Ну а в век мабил с NFC мона уже токены сразу на мабилу перегонять, не выпуска сам пластик
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Чет 04 жов, 2018 16:15
clientage написав: Alexey_k9 написав:
Подскажите пожалуйста в чем приимущества именной карты?
В Украине ни в чем
За рубежом с именными картами гораздо легче получить в аренду автомобиль и отель.
А кредитки могут быть ток именными. По безымянкам кассир в мегемаркете в любой момент может потребовать паспорт для уточнения владельца карты или даже отказать в обслуживании
Но эт не в Неньке
Подтверждаю. В крупном американском сетевом универмаге отказались принимать к оплате неименные кредитки. Именная дебитка их устроила. Благо был веер карт.
Единственный случай за время поездки. Правда, за гостиницы платили заранее или кешем.
Востаннє редагувалось lel
в Чет 04 жов, 2018 16:26, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 04 жов, 2018 16:23
lel написав:
Именная дебитка их устроила.
А имя как-то проверяли?
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Vorlon
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Додано: Чет 04 жов, 2018 16:30
Vorlon написав: lel написав:
Именная дебитка их устроила.
А имя как-то проверяли?
Нет. Паспорта никто не показывал. Может политика магазина или смутила группа иностранцев с неименными картами.
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Додано: Чет 04 жов, 2018 16:42
clientage написав: Alexey_k9 написав:
Подскажите пожалуйста в чем приимущества именной карты?
В Украине ни в чем
За рубежом с именными картами гораздо легче получить в аренду автомобиль и отель.
Монька пробивається як Debit, тому машину можуть все одно не дати.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Чет 04 жов, 2018 19:45
clientage написав: Alexey_k9 написав:
Подскажите пожалуйста в чем приимущества именной карты?
В Украине ни в чем
За рубежом с именными картами гораздо легче получить в аренду автомобиль и отель.
Ваащето считается, шо неименные карты предназначены для обслуживания своих депозитов, и кредитными они быть не могут...нууу, в уважаемом обществе
А кредитки могут быть ток именными. По безымянкам кассир в мегемаркете в любой момент может потребовать паспорт для уточнения владельца карты или даже отказать в обслуживании : )
Но эт не в Неньке : )
Ну а в век мабил с NFC мона уже токены сразу на мабилу перегонять, не выпуска сам пластик : idea :
Не соглашусь, как раз в Неньке у меня один раз паспорт и попросили, а вот за границей ни разу, даже то что нонейм, без подписи и без пина не смутило ни разу.
Машину брать не пробовал, но с отелями проблем не наблюдалось пока что.
Кстати фото и имя вам в штатах не поможет - им права или паспорт нужны (иногда), если алкоголь покупаете в маркете или в баре - нужна дата рождения, а ее на картах не пишут
. Даже именных с фото
.
Вот в Австрии встретил терминалы без магнитной полосы, хотя в Австрии вообще карты не любят и предпочитают нал, т.е. в кафешках бывает картой и рассчитаться нельзя.
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Додано: Чет 04 жов, 2018 19:47
lel написав: clientage написав: Alexey_k9 написав:
Подскажите пожалуйста в чем приимущества именной карты?
В Украине ни в чем
За рубежом с именными картами гораздо легче получить в аренду автомобиль и отель.
А кредитки могут быть ток именными. По безымянкам кассир в мегемаркете в любой момент может потребовать паспорт для уточнения владельца карты или даже отказать в обслуживании
Но эт не в Неньке
Подтверждаю. В крупном американском сетевом универмаге отказались принимать к оплате неименные кредитки. Именная дебитка их устроила. Благо был веер карт.
Единственный случай за время поездки. Правда, за гостиницы платили заранее или кешем.
Видимо с кассиром не повезло, а может от штата зависит или сети. Вроде нормально принимали, а вот паспорт попросили, чтобы дату рождения в чек вбить за вино.
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Додано: Чет 04 жов, 2018 19:49
lel написав: Vorlon написав: lel написав:
Именная дебитка их устроила.
А имя как-то проверяли?
Нет. Паспорта никто не показывал. Может политика магазина или смутила группа иностранцев с неименными картами.
Скорее второе, я был сам и никаких вопросов не возникло. Местами и кассы самообслуживания есть - плати чем и как хочешь.
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Додано: Чет 04 жов, 2018 20:10
на минфине написали что ощад берет 0.5 при пополнении мони.
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
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Додано: Чет 04 жов, 2018 20:11
кто заказывал с Amazon? там каждый продавец использует свой MCC как на ебай?
хочу купить продукты
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
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