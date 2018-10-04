Додано: Чет 04 жов, 2018 19:45

clientage написав: Alexey_k9 написав: Подскажите пожалуйста в чем приимущества именной карты? Подскажите пожалуйста в чем приимущества именной карты?

В Украине ни в чем

За рубежом с именными картами гораздо легче получить в аренду автомобиль и отель.



Ваащето считается, шо неименные карты предназначены для обслуживания своих депозитов, и кредитными они быть не могут...нууу, в уважаемом обществе

А кредитки могут быть ток именными. По безымянкам кассир в мегемаркете в любой момент может потребовать паспорт для уточнения владельца карты или даже отказать в обслуживании : )

Но эт не в Неньке : )

Ну а в век мабил с NFC мона уже токены сразу на мабилу перегонять, не выпуска сам пластик : idea : В Украине ни в чемЗа рубежом с именными картами гораздо легче получить в аренду автомобиль и отель.Ваащето считается, шо неименные карты предназначены для обслуживания своих депозитов, и кредитными они быть не могут...нууу, в уважаемом обществеА кредитки могут быть ток именными. По безымянкам кассир в мегемаркете в любой момент может потребовать паспорт для уточнения владельца карты или даже отказать в обслуживании : )Но эт не в Неньке : )Ну а в век мабил с NFC мона уже токены сразу на мабилу перегонять, не выпуска сам пластик : idea :

Не соглашусь, как раз в Неньке у меня один раз паспорт и попросили, а вот за границей ни разу, даже то что нонейм, без подписи и без пина не смутило ни разу.Машину брать не пробовал, но с отелями проблем не наблюдалось пока что.Кстати фото и имя вам в штатах не поможет - им права или паспорт нужны (иногда), если алкоголь покупаете в маркете или в баре - нужна дата рождения, а ее на картах не пишут. Даже именных с фотоВот в Австрии встретил терминалы без магнитной полосы, хотя в Австрии вообще карты не любят и предпочитают нал, т.е. в кафешках бывает картой и рассчитаться нельзя.