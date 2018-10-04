Раньше книги были, я успел пару раз засвинорылить на все)
Сейчас не знаю.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 04 жов, 2018 20:18
Додано: Чет 04 жов, 2018 22:31
книги были если брать планшет или книгочиталку? Или весь амазон под "книги"?
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Додано: П'ят 05 жов, 2018 07:14
Да, с 2 октября там поменялись тарифы на пополнение счетов физлиц в других банках.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: П'ят 05 жов, 2018 07:18
не знаю точно как сейчас, но раньше,когда я том покупал "книгами" были и обувь, и одежда и пр. Но только ведь моня не принимает с какого-то времени "книжный мсс амазона", а класифицирует их как "прочее". Так что походу скупиться с кишмишем тут явно не судьба
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