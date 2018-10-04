Раньше книги были, я успел пару раз засвинорылить на все)
Сейчас не знаю.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 04 жов, 2018 20:18
Додано: Чет 04 жов, 2018 22:31
книги были если брать планшет или книгочиталку? Или весь амазон под "книги"?
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Додано: П'ят 05 жов, 2018 07:14
Да, с 2 октября там поменялись тарифы на пополнение счетов физлиц в других банках.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: П'ят 05 жов, 2018 07:18
не знаю точно как сейчас, но раньше,когда я том покупал "книгами" были и обувь, и одежда и пр. Но только ведь моня не принимает с какого-то времени "книжный мсс амазона", а класифицирует их как "прочее". Так что походу скупиться с кишмишем тут явно не судьба
Додано: П'ят 05 жов, 2018 10:10
Re: Monobank
Подскажите в чем разница: (взято из тарифов)
Платежі за реквізитами на рахунок юридичної особи в
будь-якому українському банку (там где комиссия от10000грн)и Платіж на рахунок єдиних реквізитів будь-якого
українського банку (без комиссии за свои деньги)?
Додано: П'ят 05 жов, 2018 10:30
Счет юрлица почти всегда начинается с 2600
Котловой счет начинается с 2924 (29244825509100 - приват, 2924701 - альфа)
Додано: П'ят 05 жов, 2018 14:13
Подскажите, пожалуйста:
При пополнении карты монобанка через приложение "С другой карты" - снимается ли комиссия с карты-источника? Как происходит пополнение, какая операция будет отображаться в выписке карты-источника?
Спасибо
Додано: П'ят 05 жов, 2018 14:16
Это обычный p2p-перевод.
Проходит мгновенно.
Будет ли комис в источнике - зависит от источника.
Додано: П'ят 05 жов, 2018 14:19
Додано: П'ят 05 жов, 2018 14:22
Re: Monobank
+50грн !
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