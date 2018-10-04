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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 935936937938>
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 20:18

  proftpd66 написав:кто заказывал с Amazon? там каждый продавец использует свой MCC как на ебай?

хочу купить продукты

Раньше книги были, я успел пару раз засвинорылить на все)
Сейчас не знаю.
Vint
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 22:31

  Vint написав:
  proftpd66 написав:кто заказывал с Amazon? там каждый продавец использует свой MCC как на ебай?

хочу купить продукты

Раньше книги были, я успел пару раз засвинорылить на все)
Сейчас не знаю.


книги были если брать планшет или книгочиталку? Или весь амазон под "книги"?
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 07:14

  proftpd66 написав:на минфине написали что ощад берет 0.5 при пополнении мони.

Да, с 2 октября там поменялись тарифы на пополнение счетов физлиц в других банках.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 07:18

  proftpd66 написав:
  Vint написав:
  proftpd66 написав:кто заказывал с Amazon? там каждый продавец использует свой MCC как на ебай?

хочу купить продукты

Раньше книги были, я успел пару раз засвинорылить на все)
Сейчас не знаю.


книги были если брать планшет или книгочиталку? Или весь амазон под "книги"?

не знаю точно как сейчас, но раньше,когда я том покупал "книгами" были и обувь, и одежда и пр. Но только ведь моня не принимает с какого-то времени "книжный мсс амазона", а класифицирует их как "прочее". Так что походу скупиться с кишмишем тут явно не судьба :cry:
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 10:10

Re: Monobank

Подскажите в чем разница: (взято из тарифов)
Платежі за реквізитами на рахунок юридичної особи в
будь-якому українському банку (там где комиссия от10000грн)и Платіж на рахунок єдиних реквізитів будь-якого
українського банку (без комиссии за свои деньги)?
mihasik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 10:30

  mihasik написав:Подскажите в чем разница: (взято из тарифов)
Платежі за реквізитами на рахунок юридичної особи в
будь-якому українському банку (там где комиссия от10000грн)и Платіж на рахунок єдиних реквізитів будь-якого
українського банку (без комиссии за свои деньги)?

Счет юрлица почти всегда начинается с 2600
Котловой счет начинается с 2924 (29244825509100 - приват, 2924701 - альфа)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 14:13

Подскажите, пожалуйста:
При пополнении карты монобанка через приложение "С другой карты" - снимается ли комиссия с карты-источника? Как происходит пополнение, какая операция будет отображаться в выписке карты-источника?
Спасибо
Obval_Defoltovich
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 14:16

Это обычный p2p-перевод.
Проходит мгновенно.
Будет ли комис в источнике - зависит от источника.
mustbe
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 14:19

  mustbe написав:Это обычный p2p-перевод.
Проходит мгновенно.
Будет ли комис в источнике - зависит от источника.

А как проверить? Источник - карта VISA, банк "Кредитднепр"
Obval_Defoltovich
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 14:22

Re: Monobank

  Obval_Defoltovich написав:А как проверить?

зробити тестовий (малий) переказ
+50грн !
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greenozon
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