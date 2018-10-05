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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 936937938939940>
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 14:26

Уже посмотрел, комиссия 0,5% + 5 грн.
Значит, этот способ пополнения не подходит. Придется искать терминал и бегать с наличкой.
И еще вопрос: Если на карте есть кредитная задолженность, можно ли вносить сумму больше этой задолженности? Будет ли кредит считаться погашенным, а разница пойдет в "Собственные средства"? Где-то в тарифах читал... не більше залишку заборгованості...
Obval_Defoltovich
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 14:27

Re: Monobank

Можно. Будет. Пойдёт
mustbe
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 15:29

Монобанк - мошенники, заблокировали счет и не возвращают ден

Добрый день, всем участникам форума. Хочу поделиться своим УЖАСНЕЙШИМ опытом работы с Монобанк. Мне заходили платежи на карту, за установленные лимиты не выходил, и в один УЖАСНЫЙ день, этот банк решил заблокировать все деньги, которые находятся на моем счету, "якобы" для какой-то там проверки происхождения средств. Все что они попросили я предоставил, прошло ТРИ, ТРИ месяца, как они просто игнорируют меня и не отвечают на мой вопрос, когда же я смогу забрать свои деньги. Поддержка отвечает шаблонами, такое впечатление, что там робот, а не человек. НА почту вообще перестали отвечать, последний ответ, это ссылка на пункт п.4.3.11 Условий и Правил. В котором говорится, о том, что они имеют право выполнить проверку. НО есть же и пункт 4.4.8. "У будь-який момент відмовитися від виконання Договору". Этот пункт они пропускают мимо, я неоднократно просил закрыть счет и вывести деньги на карту другого банка. Самый технологичный банк 21 века!? Не смешите, Монобанк, у Вас проверка элементарной транзакции длится более трех месяцев, о каких технологических решениях может идти речь??? Вы мошенники, потому что в банковской сфере, всегда выполняются обе стороны договора, а Вы только то что Вам же и выгодно. За август и сентябрь мне не начисляются проценты за то что деньги лежат на карте, значит что? Значит счет мой уже закрыт и Вы обязаны вернуть мне мои деньги. Деньги заморозили при курсе 26, сейчас уже 28+ грн, я потерял деньги из-за этого уже. Получается Монобанк зарабатывает на горе других!? Кто мне возместит потерю из-за курса? Ниже прикрепляю переписку на почте, где Вы можете увидеть, как банк просто игнорирует сообщения.

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Alexandr Kalmikov
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 15:58

Re: Monobank

  Alexandr Kalmikov написав:банк решил заблокировать все деньги, которые находятся на моем счету

Спасибо за инфу. Банку позор.
О каком порядке сумм речь, кому стоит волноваться?
Мой кот обосрался. Очень вероятно, что за этим стоит Британия, поскольку другого правдоподобного объяснения не существует.
Gas
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 16:08

Gas

Сумма для меня колоссальная! Представьте сколько я потерял на курсе и каково мое состояние сейчас. Категорически не рекомендую держать крупные суммы у этого банка, в любой момент могут заблокировать без объяснения причины. А так как моя сумма превышает сумму гарантирования (это 200 000 грн) то есть подозрения, что банк что-то задумал

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Alexandr Kalmikov
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 16:11

Mono FAQ

https://docs.google.com/document/d/1bUv ... jGYsE/edit
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 16:12

Re: Monobank

Узнается стиль Привата времён Коломойского.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 16:25

Re: Monobank

ФОП решил заюзать монобанк и его поймали?
Востаннє редагувалось justit в П'ят 05 жов, 2018 16:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 16:30

justit Вряд ли. В мордокниге, в закрытой ветке такие уникумы попадаются, на полном серьёзе обсуждают ведение бизнеса через карты Моно.
Бери хоть сейчас счета блокируй. Все под своими именами. Но никто их не трогает.
Скорей всего превышение лимита в 250т.
Востаннє редагувалось Фантом в П'ят 05 жов, 2018 16:33, всього редагувалось 1 раз.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 16:32

  Фантом написав:justit Вряд ли. В мордоркниге, в закрытой ветке такие клинты попадаются, на полном серьёзе обсуждают ведение бизнеса через карты Моно.
Бери хоть сейчас счёта блокируй.
Скорей всего превышение лимита в 250т.

Но не месяц же мурыжить. Хай подают заяву в полицию, но гроши клиенту через 3..5дн необходимо было отдать! :evil:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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