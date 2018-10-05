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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 937938939940>
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 16:33

"Скорей всего превышение лимита в 250т."

Это и есть "бизнес" вероятно
justit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 16:34

  clientage написав:
  Фантом написав:justit Вряд ли. В мордоркниге, в закрытой ветке такие клинты попадаются, на полном серьёзе обсуждают ведение бизнеса через карты Моно.
Бери хоть сейчас счёта блокируй.
Скорей всего превышение лимита в 250т.

Но не месяц же мурыжить. Хай подают заяву в полицию, но гроши клиенту через 3..5дн необходимо было отдать! :evil:

Никто Моню и не оправдывает. Ситуация, конечно, жесть.

  justit написав:"Скорей всего превышение лимита в 250т."

Это и есть "бизнес" вероятно

Вы это Импринтеру и другим свинорылам расскажите. :D
250 т. это вообще ниочём.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 16:34

  Фантом написав:justit Вряд ли. В мордокниге, в закрытой ветке такие уникумы попадаются, на полном серьёзе обсуждают ведение бизнеса через карты Моно.
Бери хоть сейчас счета блокируй. Все под своими именами. Но никто их не трогает.
Скорей всего превышение лимита в 250т.


Не было превышения, в том то и дело.
Alexandr Kalmikov
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 16:37

Alexandr Kalmikov
Я бы рекомендовала опубликовать претензию в эту группу https://www.facebook.com/groups/125280514852633/ . Офпред, думаю решат Вас вопрос за пару дней
solomia
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 17:20

  Alexandr Kalmikov написав:Gas

Сумма для меня колоссальная! Представьте сколько я потерял на курсе и каково мое состояние сейчас. Категорически не рекомендую держать крупные суммы у этого банка, в любой момент могут заблокировать без объяснения причины. А так как моя сумма превышает сумму гарантирования (это 200 000 грн) то есть подозрения, что банк что-то задумал


в чем именно проблема? от куда это пришло?

тут писали неоднократно, что такое требуют. И не только я писал это.(А то Гороховский и Дубилет подумают, что я антирекламу создаю :) )

Вам лучше пойти на встречу, просто отправить то что они просят.

Может их заставляет НБУ.

т.е. они попросят Вас прислать криншоты.

Потом НБУ может просит у монобанке, типо что это за деньги. И они ответ тем что отправят Ваши скриншоты в НБУ.

т.е. тут лучше притворится кенгуру.
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 17:24

Alexandr Kalmikov, звідки грошенята на карту заходили...якщо не секрет?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 17:26

  justit написав:ФОП решил заюзать монобанк и его поймали?


зачем ФОПу принимать на карту? они наличкой оперируют
если принять, надо сразу опустошать
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 17:59

  Квесторе_поверніться написав:Alexandr Kalmikov, звідки грошенята на карту заходили...якщо не секрет?

Да мутный какой-то он...
В ответах банку говорит - требуемых документов нема и ничего из ваших хотелок делать не буду, верните деньги.
Вопрос - что в таких условиях делать банку?

ИМХО нужно подавать заяву в полицию.
Хотя там его тоже спросят откуда деньги :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 18:15

  curiousobro написав:
  Квесторе_поверніться написав:Alexandr Kalmikov, звідки грошенята на карту заходили...якщо не секрет?

Да мутный какой-то он...
В ответах банку говорит - требуемых документов нема и ничего из ваших хотелок делать не буду, верните деньги.
Вопрос - что в таких условиях делать банку?

ИМХО нужно подавать заяву в полицию.
Хотя там его тоже спросят откуда деньги :)


Знакомые вернули долг? Вона ребята перебрасывают через ощад в Австрию лимоны денег и ничего...
g2v
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 18:23

  Alexandr Kalmikov написав:
  Фантом написав:justit Вряд ли. В мордокниге, в закрытой ветке такие уникумы попадаются, на полном серьёзе обсуждают ведение бизнеса через карты Моно.
Бери хоть сейчас счета блокируй. Все под своими именами. Но никто их не трогает.
Скорей всего превышение лимита в 250т.


Не было превышения, в том то и дело.

Капец конечно, как говорится - узнаю брата беню.
если вы не торговец наркотиков или оружия, я не представляю почему вы до сих пор не устроили скандал - пишите в фб дубилету и гороховскому, каждый день постите в фб и на форумах это все, ну если конечно у вас все чисто.
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