Фантом написав:justit Вряд ли. В мордоркниге, в закрытой ветке такие клинты попадаются, на полном серьёзе обсуждают ведение бизнеса через карты Моно. Бери хоть сейчас счёта блокируй. Скорей всего превышение лимита в 250т.
Но не месяц же мурыжить. Хай подают заяву в полицию, но гроши клиенту через 3..5дн необходимо было отдать!
Никто Моню и не оправдывает. Ситуация, конечно, жесть.
justit написав:"Скорей всего превышение лимита в 250т."
Это и есть "бизнес" вероятно
Вы это Импринтеру и другим свинорылам расскажите. 250 т. это вообще ниочём.
Фантом написав:justit Вряд ли. В мордокниге, в закрытой ветке такие уникумы попадаются, на полном серьёзе обсуждают ведение бизнеса через карты Моно. Бери хоть сейчас счета блокируй. Все под своими именами. Но никто их не трогает. Скорей всего превышение лимита в 250т.
Сумма для меня колоссальная! Представьте сколько я потерял на курсе и каково мое состояние сейчас. Категорически не рекомендую держать крупные суммы у этого банка, в любой момент могут заблокировать без объяснения причины. А так как моя сумма превышает сумму гарантирования (это 200 000 грн) то есть подозрения, что банк что-то задумал
в чем именно проблема? от куда это пришло?
тут писали неоднократно, что такое требуют. И не только я писал это.(А то Гороховский и Дубилет подумают, что я антирекламу создаю )
Вам лучше пойти на встречу, просто отправить то что они просят.
Может их заставляет НБУ.
т.е. они попросят Вас прислать криншоты.
Потом НБУ может просит у монобанке, типо что это за деньги. И они ответ тем что отправят Ваши скриншоты в НБУ.
т.е. тут лучше притворится кенгуру.
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд) https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Alexandr Kalmikov, звідки грошенята на карту заходили...якщо не секрет?
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Фантом написав:justit Вряд ли. В мордокниге, в закрытой ветке такие уникумы попадаются, на полном серьёзе обсуждают ведение бизнеса через карты Моно. Бери хоть сейчас счета блокируй. Все под своими именами. Но никто их не трогает. Скорей всего превышение лимита в 250т.
Не было превышения, в том то и дело.
Капец конечно, как говорится - узнаю брата беню. если вы не торговец наркотиков или оружия, я не представляю почему вы до сих пор не устроили скандал - пишите в фб дубилету и гороховскому, каждый день постите в фб и на форумах это все, ну если конечно у вас все чисто.