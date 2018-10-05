Додано: П'ят 05 жов, 2018 17:20

Alexandr Kalmikov написав: Gas



Сумма для меня колоссальная! Представьте сколько я потерял на курсе и каково мое состояние сейчас. Категорически не рекомендую держать крупные суммы у этого банка, в любой момент могут заблокировать без объяснения причины. А так как моя сумма превышает сумму гарантирования (это 200 000 грн) то есть подозрения, что банк что-то задумал

Сумма для меня колоссальная! Представьте сколько я потерял на курсе и каково мое состояние сейчас. Категорически не рекомендую держать крупные суммы у этого банка, в любой момент могут заблокировать без объяснения причины. А так как моя сумма превышает сумму гарантирования (это 200 000 грн) то есть подозрения, что банк что-то задумал

в чем именно проблема? от куда это пришло?тут писали неоднократно, что такое требуют. И не только я писал это.(А то Гороховский и Дубилет подумают, что я антирекламу создаюВам лучше пойти на встречу, просто отправить то что они просят.Может их заставляет НБУ.т.е. они попросят Вас прислать криншоты.Потом НБУ может просит у монобанке, типо что это за деньги. И они ответ тем что отправят Ваши скриншоты в НБУ.т.е. тут лучше притворится кенгуру.