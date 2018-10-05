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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 05 жов, 2018 18:25
Alexandr Kalmikov написав: Фантом написав:justit
Вряд ли. В мордокниге, в закрытой ветке такие уникумы попадаются, на полном серьёзе обсуждают ведение бизнеса через карты Моно.
Бери хоть сейчас счета блокируй. Все под своими именами. Но никто их не трогает.
Скорей всего превышение лимита в 250т.
Не было превышения, в том то и дело.
149к+ одним платежем?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 18:28
curiousobro написав: Квесторе_поверніться написав:Alexandr Kalmikov
, звідки грошенята на карту заходили...якщо не секрет?
Да мутный какой-то он...
В ответах банку говорит - требуемых документов нема и ничего из ваших хотелок делать не буду, верните деньги.
Вопрос - что в таких условиях делать банку?
ИМХО нужно подавать заяву в полицию.
Хотя там его тоже спросят откуда деньги
В полицию однозначно.
Ну спросят - он ответит, даже если долг липовый и это была тупо обналичка - спрос с юр лица.
Если перечислил физик, и не из рф, то вообще пофиг- это не собачье дело, ни полиции, ни банка.
Только приват времён бени позволял себе таким образом воровать/удерживать чужие деньги
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 19:22
Фантом написав: clientage написав: Фантом написав:justit
Вряд ли. В мордоркниге, в закрытой ветке такие клинты попадаются, на полном серьёзе обсуждают ведение бизнеса через карты Моно.
Бери хоть сейчас счёта блокируй.
Скорей всего превышение лимита в 250т.
Но не месяц же мурыжить. Хай подают заяву в полицию, но гроши клиенту через 3..5дн необходимо было отдать!
Никто Моню и не оправдывает. Ситуация, конечно, жесть.
justit написав:
"Скорей всего превышение лимита в 250т."
Это и есть "бизнес" вероятно
Вы это Импринтеру и другим свинорылам расскажите.
250 т. это вообще ниочём.
Импринтер жто ж обычный приколист. При чем тут он?
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 19:25
proftpd66 написав: justit написав:
ФОП решил заюзать монобанк и его поймали?
зачем ФОПу принимать на карту? они наличкой оперируют
если принять, надо сразу опустошать
Я не ФОП и на карту принимаю только свои, как погашение кредита.
Откуда мне знать, что там имя рек за регулярные поступления получал?
Ну допусьим торгует чем-то, не ФОП, а просто "бизнесмен"
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 20:13
Alexandr Kalmikov написав: Фантом написав:justit
Вряд ли. В мордокниге, в закрытой ветке такие уникумы попадаются, на полном серьёзе обсуждают ведение бизнеса через карты Моно.
Бери хоть сейчас счета блокируй. Все под своими именами. Но никто их не трогает.
Скорей всего превышение лимита в 250т.
Не было превышения, в том то и дело.
Если в 30 календарных дней были поступления выше 250т., то карту блокируют.
Т.е. если Вы получили 50 тыс и перевели их или сняли, а потом получили в течении 30 дней ещё 201 тыс, то карту всё равно заблокируют. Хоть на ней и 201 тыс.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 20:56
Розкажу вам тут як перший лочений горохом через тиждень після старту монобанку. Оборот 300к. Далі на вихід не пускало. Стандартний ліміт видаткових операцій - 300к в міс. Оператор може його підняти на разовій основі до суми залишку на карті.
Після цього приходить лист з фінмона універсала - поясніть звідки дрова і куда веземо.
Лочив горох цікаво. Не блокував розхід, а холдив вхід, тобто будь які надходження списував невідомо куди.
Після переписки з фінмоном по милу та наданні доків достатніх для підтвердження легальності одержаних сум - всі входи зарахували.
Після цього горох протягом користування ще тричі лочив.
Повторно надавав доки. Розлочували.
Дописувачу пораджу дати фінмону все що просять - бо будуть морозитися. Є ще варіант, в універсалі зробити скандал і розірвати дкбо. Мали б віддати кошти. Інакше - визивати поліцію у відділення банку.
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korovas2
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 21:41
korovas2 написав:
Розкажу вам тут як перший лочений горохом через тиждень після старту монобанку. Оборот 300к. Далі на вихід не пускало. Стандартний ліміт видаткових операцій - 300к в міс. Оператор може його підняти на разовій основі до суми залишку на карті.
Після цього приходить лист з фінмона універсала - поясніть звідки дрова і куда веземо.
Лочив горох цікаво. Не блокував розхід, а холдив вхід, тобто будь які надходження списував невідомо куди.
Після переписки з фінмоном по милу та наданні доків достатніх для підтвердження легальності одержаних сум - всі входи зарахували.
Після цього горох протягом користування ще тричі лочив.
Повторно надавав доки. Розлочували.
Дописувачу пораджу дати фінмону все що просять - бо будуть морозитися. Є ще варіант, в універсалі зробити скандал і розірвати дкбо. Мали б віддати кошти. Інакше - визивати поліцію у відділення банку.
Это сообщение закрепить бы в шапке, как закрепляют всякие голосовалки
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
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