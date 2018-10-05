Додано: Суб 06 жов, 2018 06:52

Ethereum написав:



Дійсно смішно себе веде. Любі доки можна представити і розлочать. Дійсно смішно себе веде. Любі доки можна представити і розлочать.

Ну наверное не любые. И могут уже и никогда не разлочить. Буквально позавчера прошла вот такая занимательная статьяЯ не хочу сказать что это именно про этот случай. Но если допустить что кто-то повелся на "заработок", описанный в статье и получил на свою карту такой "платеж", но снять его успел, а МПС или правоохранители прислали маляву о его блокировке, то банк до завершения расследования ну точно никак не сможет разблокировать "такие" деньги. А получатель данного платежа тоже не сможет предоставить по нему никакие доки. Так что если деньги "чистые" - порой таки надо ждать окончания расследования, если "грязные" - надо с ними прощаться и думать где взять ещё чтобы расплатиться с долгами. Очень надеюсь, что уAlexandr Kalmikov не такая ситуация, но иногда вот может быть и так что предоставлять банку собственно нечего от слова "совсем"