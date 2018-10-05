Фантом написав:justit Вряд ли. В мордокниге, в закрытой ветке такие уникумы попадаются, на полном серьёзе обсуждают ведение бизнеса через карты Моно. Бери хоть сейчас счета блокируй. Все под своими именами. Но никто их не трогает. Скорей всего превышение лимита в 250т.
Квесторе_поверніться написав:Alexandr Kalmikov, звідки грошенята на карту заходили...якщо не секрет?
Да мутный какой-то он... В ответах банку говорит - требуемых документов нема и ничего из ваших хотелок делать не буду, верните деньги. Вопрос - что в таких условиях делать банку?
ИМХО нужно подавать заяву в полицию. Хотя там его тоже спросят откуда деньги
В полицию однозначно. Ну спросят - он ответит, даже если долг липовый и это была тупо обналичка - спрос с юр лица. Если перечислил физик, и не из рф, то вообще пофиг- это не собачье дело, ни полиции, ни банка. Только приват времён бени позволял себе таким образом воровать/удерживать чужие деньги
Фантом написав:justit Вряд ли. В мордоркниге, в закрытой ветке такие клинты попадаются, на полном серьёзе обсуждают ведение бизнеса через карты Моно. Бери хоть сейчас счёта блокируй. Скорей всего превышение лимита в 250т.
Но не месяц же мурыжить. Хай подают заяву в полицию, но гроши клиенту через 3..5дн необходимо было отдать!
Никто Моню и не оправдывает. Ситуация, конечно, жесть.
justit написав:"Скорей всего превышение лимита в 250т."
Это и есть "бизнес" вероятно
Вы это Импринтеру и другим свинорылам расскажите. 250 т. это вообще ниочём.
Импринтер жто ж обычный приколист. При чем тут он?
Фантом написав:justit Вряд ли. В мордокниге, в закрытой ветке такие уникумы попадаются, на полном серьёзе обсуждают ведение бизнеса через карты Моно. Бери хоть сейчас счета блокируй. Все под своими именами. Но никто их не трогает. Скорей всего превышение лимита в 250т.
Не было превышения, в том то и дело.
Если в 30 календарных дней были поступления выше 250т., то карту блокируют. Т.е. если Вы получили 50 тыс и перевели их или сняли, а потом получили в течении 30 дней ещё 201 тыс, то карту всё равно заблокируют. Хоть на ней и 201 тыс.
Розкажу вам тут як перший лочений горохом через тиждень після старту монобанку. Оборот 300к. Далі на вихід не пускало. Стандартний ліміт видаткових операцій - 300к в міс. Оператор може його підняти на разовій основі до суми залишку на карті. Після цього приходить лист з фінмона універсала - поясніть звідки дрова і куда веземо. Лочив горох цікаво. Не блокував розхід, а холдив вхід, тобто будь які надходження списував невідомо куди. Після переписки з фінмоном по милу та наданні доків достатніх для підтвердження легальності одержаних сум - всі входи зарахували. Після цього горох протягом користування ще тричі лочив. Повторно надавав доки. Розлочували.
Дописувачу пораджу дати фінмону все що просять - бо будуть морозитися. Є ще варіант, в універсалі зробити скандал і розірвати дкбо. Мали б віддати кошти. Інакше - визивати поліцію у відділення банку.
korovas2 написав:Розкажу вам тут як перший лочений горохом через тиждень після старту монобанку. Оборот 300к. Далі на вихід не пускало. Стандартний ліміт видаткових операцій - 300к в міс. Оператор може його підняти на разовій основі до суми залишку на карті. Після цього приходить лист з фінмона універсала - поясніть звідки дрова і куда веземо. Лочив горох цікаво. Не блокував розхід, а холдив вхід, тобто будь які надходження списував невідомо куди. Після переписки з фінмоном по милу та наданні доків достатніх для підтвердження легальності одержаних сум - всі входи зарахували. Після цього горох протягом користування ще тричі лочив. Повторно надавав доки. Розлочували.
Дописувачу пораджу дати фінмону все що просять - бо будуть морозитися. Є ще варіант, в універсалі зробити скандал і розірвати дкбо. Мали б віддати кошти. Інакше - визивати поліцію у відділення банку.
Это сообщение закрепить бы в шапке, как закрепляют всякие голосовалки
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
Дійсно смішно себе веде. Любі доки можна представити і розлочать.
Ну наверное не любые. И могут уже и никогда не разлочить. Буквально позавчера прошла вот такая занимательная статья https://www.obozrevatel.com/economics/s ... it/amp.htm Я не хочу сказать что это именно про этот случай. Но если допустить что кто-то повелся на "заработок", описанный в статье и получил на свою карту такой "платеж", но снять его успел, а МПС или правоохранители прислали маляву о его блокировке, то банк до завершения расследования ну точно никак не сможет разблокировать "такие" деньги. А получатель данного платежа тоже не сможет предоставить по нему никакие доки. Так что если деньги "чистые" - порой таки надо ждать окончания расследования, если "грязные" - надо с ними прощаться и думать где взять ещё чтобы расплатиться с долгами . Очень надеюсь, что у Alexandr Kalmikov не такая ситуация, но иногда вот может быть и так что предоставлять банку собственно нечего от слова "совсем"