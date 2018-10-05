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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 938939940941
Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 08:05

Но если допустить что кто-то повелся на "заработок"

Этот заработок - лохотрон. Если интересно, просто почитайте больше инфы в интернете. Перед началом "работы", попросят с вас залог, и пропадут навсегда. Никто не будет отдавать 20% денег неизвестно кому, даже от 5000 гривен. Просто оформят карту на бомжа за бутылку, и будут использовать карту, как хотят, никому ничего больше не платя
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 08:14

  Alexandr Kalmikov написав:Добрый день, всем участникам форума. Хочу поделиться своим УЖАСНЕЙШИМ опытом работы с Монобанк. Мне заходили платежи на карту, за установленные лимиты не выходил, и в один УЖАСНЫЙ день, этот банк решил заблокировать все деньги, которые находятся на моем счету, "якобы" для какой-то там проверки происхождения средств. Все что они попросили я предоставил, прошло ТРИ, ТРИ месяца, как они просто игнорируют меня и не отвечают на мой вопрос, когда же я смогу забрать свои деньги. Поддержка отвечает шаблонами, такое впечатление, что там робот, а не человек. НА почту вообще перестали отвечать, последний ответ, это ссылка на пункт п.4.3.11 Условий и Правил. В котором говорится, о том, что они имеют право выполнить проверку. НО есть же и пункт 4.4.8. "У будь-який момент відмовитися від виконання Договору". Этот пункт они пропускают мимо, я неоднократно просил закрыть счет и вывести деньги на карту другого банка. Самый технологичный банк 21 века!? Не смешите, Монобанк, у Вас проверка элементарной транзакции длится более трех месяцев, о каких технологических решениях может идти речь??? Вы мошенники, потому что в банковской сфере, всегда выполняются обе стороны договора, а Вы только то что Вам же и выгодно. За август и сентябрь мне не начисляются проценты за то что деньги лежат на карте, значит что? Значит счет мой уже закрыт и Вы обязаны вернуть мне мои деньги. Деньги заморозили при курсе 26, сейчас уже 28+ грн, я потерял деньги из-за этого уже. Получается Монобанк зарабатывает на горе других!? Кто мне возместит потерю из-за курса? Ниже прикрепляю переписку на почте, где Вы можете увидеть, как банк просто игнорирует сообщения.

Зображення

Согласно письма - вы отказались предоставить какие-то д-ты, т.е. их у вас попросту нет. Вы написали заявление на закрытие счета в письменном виде отделении банка? Есть отметка о принятии банком (входящий номер и дата)? Какой письменный ответ получили? Электронка, чаты, звонки - это все хорошо для начала, т.к. это не документы, апросто разговор. Пишите письменные заявления и письма. Можно занести в отделение или отправить заказным с уведомлением.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 08:31

  Alexandr Kalmikov написав:А так как моя сумма превышает сумму гарантирования (это 200 000 грн) то есть подозрения, что банк что-то задумал

Банк задумал объявить себя банкротом чтобы присвоить 220-200 = 20к ? :)

Мутная какая-то ситуация.
1. Откуда/как пришли деньги ?
2. Одним платежом или с разбивкой ?
3. Имело ли место превышение лимита 250к/мес ?

Представим ситуацию: летом я одолжил товарищу $8500.
Расписок никаких не было (товарищ же).
Сейчас он захотел вернуть долг бумагой. Договорились, что это будет 220к.
Он мне кидает на моно 220к.
Залочат ?
Документов то никаких нет, всё на доверии.
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 08:31

  solomia написав:Alexandr Kalmikov
Я бы рекомендовала опубликовать претензию в эту группу https://www.facebook.com/groups/125280514852633/ . Офпред, думаю решат Вас вопрос за пару дней


Александр, а я советую написать прямо вот сюда, в "Обсуждение":
https://www.facebook.com/groups/finance ... 937821549/
В группе есть представитель Монобанк, и мы его попросим оперативно ответить на Ваш вопрос. Даже на выходных :)
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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  #<1 ... 938939940941
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