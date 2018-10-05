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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 938939940941 Додано: Суб 06 жов, 2018 08:05 Но если допустить что кто-то повелся на "заработок"

Этот заработок - лохотрон. Если интересно, просто почитайте больше инфы в интернете. Перед началом "работы", попросят с вас залог, и пропадут навсегда. Никто не будет отдавать 20% денег неизвестно кому, даже от 5000 гривен. Просто оформят карту на бомжа за бутылку, и будут использовать карту, как хотят, никому ничего больше не платя Этот заработок - лохотрон. Если интересно, просто почитайте больше инфы в интернете. Перед началом "работы", попросят с вас залог, и пропадут навсегда. Никто не будет отдавать 20% денег неизвестно кому, даже от 5000 гривен. Просто оформят карту на бомжа за бутылку, и будут использовать карту, как хотят, никому ничего больше не платя safonovstanislav Повідомлень: 1775 З нами з: 10.05.14 Подякував: 109 раз. Подякували: 210 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 жов, 2018 08:14 Alexandr Kalmikov написав: Добрый день, всем участникам форума. Хочу поделиться своим УЖАСНЕЙШИМ опытом работы с Монобанк. Мне заходили платежи на карту, за установленные лимиты не выходил, и в один УЖАСНЫЙ день, этот банк решил заблокировать все деньги, которые находятся на моем счету, "якобы" для какой-то там проверки происхождения средств. Все что они попросили я предоставил, прошло ТРИ, ТРИ месяца, как они просто игнорируют меня и не отвечают на мой вопрос, когда же я смогу забрать свои деньги. Поддержка отвечает шаблонами, такое впечатление, что там робот, а не человек. НА почту вообще перестали отвечать, последний ответ, это ссылка на пункт п.4.3.11 Условий и Правил. В котором говорится, о том, что они имеют право выполнить проверку. НО есть же и пункт 4.4.8. "У будь-який момент відмовитися від виконання Договору". Этот пункт они пропускают мимо, я неоднократно просил закрыть счет и вывести деньги на карту другого банка. Самый технологичный банк 21 века!? Не смешите, Монобанк, у Вас проверка элементарной транзакции длится более трех месяцев, о каких технологических решениях может идти речь??? Вы мошенники, потому что в банковской сфере, всегда выполняются обе стороны договора, а Вы только то что Вам же и выгодно. За август и сентябрь мне не начисляются проценты за то что деньги лежат на карте, значит что? Значит счет мой уже закрыт и Вы обязаны вернуть мне мои деньги. Деньги заморозили при курсе 26, сейчас уже 28+ грн, я потерял деньги из-за этого уже. Получается Монобанк зарабатывает на горе других!? Кто мне возместит потерю из-за курса? Ниже прикрепляю переписку на почте, где Вы можете увидеть, как банк просто игнорирует сообщения.





Добрый день, всем участникам форума. Хочу поделиться своим УЖАСНЕЙШИМ опытом работы с Монобанк. Мне заходили платежи на карту, за установленные лимиты не выходил, и в один УЖАСНЫЙ день, этот банк решил заблокировать все деньги, которые находятся на моем счету, "якобы" для какой-то там проверки происхождения средств. Все что они попросили я предоставил, прошло ТРИ, ТРИ месяца, как они просто игнорируют меня и не отвечают на мой вопрос, когда же я смогу забрать свои деньги. Поддержка отвечает шаблонами, такое впечатление, что там робот, а не человек. НА почту вообще перестали отвечать, последний ответ, это ссылка на пункт п.4.3.11 Условий и Правил. В котором говорится, о том, что они имеют право выполнить проверку. НО есть же и пункт 4.4.8. "У будь-який момент відмовитися від виконання Договору". Этот пункт они пропускают мимо, я неоднократно просил закрыть счет и вывести деньги на карту другого банка. Самый технологичный банк 21 века!? Не смешите, Монобанк, у Вас проверка элементарной транзакции длится более трех месяцев, о каких технологических решениях может идти речь??? Вы мошенники, потому что в банковской сфере, всегда выполняются обе стороны договора, а Вы только то что Вам же и выгодно. За август и сентябрь мне не начисляются проценты за то что деньги лежат на карте, значит что? Значит счет мой уже закрыт и Вы обязаны вернуть мне мои деньги. Деньги заморозили при курсе 26, сейчас уже 28+ грн, я потерял деньги из-за этого уже. Получается Монобанк зарабатывает на горе других!? Кто мне возместит потерю из-за курса? Ниже прикрепляю переписку на почте, где Вы можете увидеть, как банк просто игнорирует сообщения.

Согласно письма - вы отказались предоставить какие-то д-ты, т.е. их у вас попросту нет. Вы написали заявление на закрытие счета в письменном виде отделении банка? Есть отметка о принятии банком (входящий номер и дата)? Какой письменный ответ получили? Электронка, чаты, звонки - это все хорошо для начала, т.к. это не документы, апросто разговор. Пишите письменные заявления и письма. Можно занести в отделение или отправить заказным с уведомлением. Согласно письма - вы отказались предоставить какие-то д-ты, т.е. их у вас попросту нет. Вы написали заявление на закрытие счета в письменном виде отделении банка? Есть отметка о принятии банком (входящий номер и дата)? Какой письменный ответ получили? Электронка, чаты, звонки - это все хорошо для начала, т.к. это не документы, апросто разговор. Пишите письменные заявления и письма. Можно занести в отделение или отправить заказным с уведомлением. ol_zy

Повідомлень: 4562 З нами з: 20.01.15 Подякував: 283 раз. Подякували: 418 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 жов, 2018 08:31 Alexandr Kalmikov написав: А так как моя сумма превышает сумму гарантирования (это 200 000 грн) то есть подозрения, что банк что-то задумал А так как моя сумма превышает сумму гарантирования (это 200 000 грн) то есть подозрения, что банк что-то задумал

Банк задумал объявить себя банкротом чтобы присвоить 220-200 = 20к ?



Мутная какая-то ситуация.

1. Откуда/как пришли деньги ?

2. Одним платежом или с разбивкой ?

3. Имело ли место превышение лимита 250к/мес ?



Представим ситуацию: летом я одолжил товарищу $8500.

Расписок никаких не было (товарищ же).

Сейчас он захотел вернуть долг бумагой. Договорились, что это будет 220к.

Он мне кидает на моно 220к.

Залочат ?

Документов то никаких нет, всё на доверии. Банк задумал объявить себя банкротом чтобы присвоить 220-200 = 20к ?Мутная какая-то ситуация.1. Откуда/как пришли деньги ?2. Одним платежом или с разбивкой ?3. Имело ли место превышение лимита 250к/мес ?Представим ситуацию: летом я одолжил товарищу $8500.Расписок никаких не было (товарищ же).Сейчас он захотел вернуть долг бумагой. Договорились, что это будет 220к.Он мне кидает на моно 220к.Залочат ?Документов то никаких нет, всё на доверии. mustbe Повідомлень: 735 З нами з: 27.12.17 Подякував: 34 раз. Подякували: 81 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 жов, 2018 08:31 solomia написав: Alexandr Kalmikov

Я бы рекомендовала опубликовать претензию в эту группу https://www.facebook.com/groups/125280514852633/ . Офпред, думаю решат Вас вопрос за пару дней Я бы рекомендовала опубликовать претензию в эту группу. Офпред, думаю решат Вас вопрос за пару дней



Александр, а я советую написать прямо вот сюда, в "Обсуждение":

https://www.facebook.com/groups/finance ... 937821549/

В группе есть представитель Монобанк, и мы его попросим оперативно ответить на Ваш вопрос. Даже на выходных Александр, а я советую написать прямо вот сюда, в "Обсуждение":В группе есть представитель Монобанк, и мы его попросим оперативно ответить на Ваш вопрос. Даже на выходных Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html Искатель Повідомлень: 1928 З нами з: 22.02.16 Подякував: 239 раз. Подякували: 447 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 938939940941 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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