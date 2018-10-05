Но если допустить что кто-то повелся на "заработок"
Этот заработок - лохотрон. Если интересно, просто почитайте больше инфы в интернете. Перед началом "работы", попросят с вас залог, и пропадут навсегда. Никто не будет отдавать 20% денег неизвестно кому, даже от 5000 гривен. Просто оформят карту на бомжа за бутылку, и будут использовать карту, как хотят, никому ничего больше не платя
Alexandr Kalmikov написав:Добрый день, всем участникам форума. Хочу поделиться своим УЖАСНЕЙШИМ опытом работы с Монобанк. Мне заходили платежи на карту, за установленные лимиты не выходил, и в один УЖАСНЫЙ день, этот банк решил заблокировать все деньги, которые находятся на моем счету, "якобы" для какой-то там проверки происхождения средств. Все что они попросили я предоставил, прошло ТРИ, ТРИ месяца, как они просто игнорируют меня и не отвечают на мой вопрос, когда же я смогу забрать свои деньги. Поддержка отвечает шаблонами, такое впечатление, что там робот, а не человек. НА почту вообще перестали отвечать, последний ответ, это ссылка на пункт п.4.3.11 Условий и Правил. В котором говорится, о том, что они имеют право выполнить проверку. НО есть же и пункт 4.4.8. "У будь-який момент відмовитися від виконання Договору". Этот пункт они пропускают мимо, я неоднократно просил закрыть счет и вывести деньги на карту другого банка. Самый технологичный банк 21 века!? Не смешите, Монобанк, у Вас проверка элементарной транзакции длится более трех месяцев, о каких технологических решениях может идти речь??? Вы мошенники, потому что в банковской сфере, всегда выполняются обе стороны договора, а Вы только то что Вам же и выгодно. За август и сентябрь мне не начисляются проценты за то что деньги лежат на карте, значит что? Значит счет мой уже закрыт и Вы обязаны вернуть мне мои деньги. Деньги заморозили при курсе 26, сейчас уже 28+ грн, я потерял деньги из-за этого уже. Получается Монобанк зарабатывает на горе других!? Кто мне возместит потерю из-за курса? Ниже прикрепляю переписку на почте, где Вы можете увидеть, как банк просто игнорирует сообщения.
Согласно письма - вы отказались предоставить какие-то д-ты, т.е. их у вас попросту нет. Вы написали заявление на закрытие счета в письменном виде отделении банка? Есть отметка о принятии банком (входящий номер и дата)? Какой письменный ответ получили? Электронка, чаты, звонки - это все хорошо для начала, т.к. это не документы, апросто разговор. Пишите письменные заявления и письма. Можно занести в отделение или отправить заказным с уведомлением.
Alexandr Kalmikov написав:А так как моя сумма превышает сумму гарантирования (это 200 000 грн) то есть подозрения, что банк что-то задумал
Банк задумал объявить себя банкротом чтобы присвоить 220-200 = 20к ?
Мутная какая-то ситуация. 1. Откуда/как пришли деньги ? 2. Одним платежом или с разбивкой ? 3. Имело ли место превышение лимита 250к/мес ?
Представим ситуацию: летом я одолжил товарищу $8500. Расписок никаких не было (товарищ же). Сейчас он захотел вернуть долг бумагой. Договорились, что это будет 220к. Он мне кидает на моно 220к. Залочат ? Документов то никаких нет, всё на доверии.