Alexandr Kalmikov написав:

Добрый день, всем участникам форума. Хочу поделиться своим УЖАСНЕЙШИМ опытом работы с Монобанк. Мне заходили платежи на карту, за установленные лимиты не выходил, и в один УЖАСНЫЙ день, этот банк решил заблокировать все деньги, которые находятся на моем счету, "якобы" для какой-то там проверки происхождения средств. Все что они попросили я предоставил, прошло ТРИ, ТРИ месяца, как они просто игнорируют меня и не отвечают на мой вопрос, когда же я смогу забрать свои деньги. Поддержка отвечает шаблонами, такое впечатление, что там робот, а не человек. НА почту вообще перестали отвечать, последний ответ, это ссылка на пункт п.4.3.11 Условий и Правил. В котором говорится, о том, что они имеют право выполнить проверку. НО есть же и пункт 4.4.8. "У будь-який момент відмовитися від виконання Договору". Этот пункт они пропускают мимо, я неоднократно просил закрыть счет и вывести деньги на карту другого банка. Самый технологичный банк 21 века!? Не смешите, Монобанк, у Вас проверка элементарной транзакции длится более трех месяцев, о каких технологических решениях может идти речь??? Вы мошенники, потому что в банковской сфере, всегда выполняются обе стороны договора, а Вы только то что Вам же и выгодно. За август и сентябрь мне не начисляются проценты за то что деньги лежат на карте, значит что? Значит счет мой уже закрыт и Вы обязаны вернуть мне мои деньги. Деньги заморозили при курсе 26, сейчас уже 28+ грн, я потерял деньги из-за этого уже. Получается Монобанк зарабатывает на горе других!? Кто мне возместит потерю из-за курса? Ниже прикрепляю переписку на почте, где Вы можете увидеть, как банк просто игнорирует сообщения.