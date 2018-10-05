Но если допустить что кто-то повелся на "заработок"
Этот заработок - лохотрон. Если интересно, просто почитайте больше инфы в интернете. Перед началом "работы", попросят с вас залог, и пропадут навсегда. Никто не будет отдавать 20% денег неизвестно кому, даже от 5000 гривен. Просто оформят карту на бомжа за бутылку, и будут использовать карту, как хотят, никому ничего больше не платя
Alexandr Kalmikov написав:Добрый день, всем участникам форума. Хочу поделиться своим УЖАСНЕЙШИМ опытом работы с Монобанк. Мне заходили платежи на карту, за установленные лимиты не выходил, и в один УЖАСНЫЙ день, этот банк решил заблокировать все деньги, которые находятся на моем счету, "якобы" для какой-то там проверки происхождения средств. Все что они попросили я предоставил, прошло ТРИ, ТРИ месяца, как они просто игнорируют меня и не отвечают на мой вопрос, когда же я смогу забрать свои деньги. Поддержка отвечает шаблонами, такое впечатление, что там робот, а не человек. НА почту вообще перестали отвечать, последний ответ, это ссылка на пункт п.4.3.11 Условий и Правил. В котором говорится, о том, что они имеют право выполнить проверку. НО есть же и пункт 4.4.8. "У будь-який момент відмовитися від виконання Договору". Этот пункт они пропускают мимо, я неоднократно просил закрыть счет и вывести деньги на карту другого банка. Самый технологичный банк 21 века!? Не смешите, Монобанк, у Вас проверка элементарной транзакции длится более трех месяцев, о каких технологических решениях может идти речь??? Вы мошенники, потому что в банковской сфере, всегда выполняются обе стороны договора, а Вы только то что Вам же и выгодно. За август и сентябрь мне не начисляются проценты за то что деньги лежат на карте, значит что? Значит счет мой уже закрыт и Вы обязаны вернуть мне мои деньги. Деньги заморозили при курсе 26, сейчас уже 28+ грн, я потерял деньги из-за этого уже. Получается Монобанк зарабатывает на горе других!? Кто мне возместит потерю из-за курса? Ниже прикрепляю переписку на почте, где Вы можете увидеть, как банк просто игнорирует сообщения.
Согласно письма - вы отказались предоставить какие-то д-ты, т.е. их у вас попросту нет. Вы написали заявление на закрытие счета в письменном виде отделении банка? Есть отметка о принятии банком (входящий номер и дата)? Какой письменный ответ получили? Электронка, чаты, звонки - это все хорошо для начала, т.к. это не документы, апросто разговор. Пишите письменные заявления и письма. Можно занести в отделение или отправить заказным с уведомлением.
Alexandr Kalmikov написав:А так как моя сумма превышает сумму гарантирования (это 200 000 грн) то есть подозрения, что банк что-то задумал
Банк задумал объявить себя банкротом чтобы присвоить 220-200 = 20к ?
Мутная какая-то ситуация. 1. Откуда/как пришли деньги ? 2. Одним платежом или с разбивкой ? 3. Имело ли место превышение лимита 250к/мес ?
Представим ситуацию: летом я одолжил товарищу $8500. Расписок никаких не было (товарищ же). Сейчас он захотел вернуть долг бумагой. Договорились, что это будет 220к. Он мне кидает на моно 220к. Залочат ? Документов то никаких нет, всё на доверии.
Vint написав:[quote="4467682:proftpd66"]кто заказывал с Amazon? там каждый продавец использует свой MCC как на ебай?
хочу купить продукты
Раньше книги были, я успел пару раз засвинорылить на все) Сейчас не знаю.
книги были если брать планшет или книгочиталку? Или весь амазон под "книги"?
не знаю точно как сейчас, но раньше,когда я том покупал "книгами" были и обувь, и одежда и пр. Но только ведь моня не принимает с какого-то времени "книжный мсс амазона", а класифицирует их как "прочее". Так что походу скупиться с кишмишем тут явно не судьба [/quote]Как давно? Ещё неделю назад книги были!
Вы разве не видите, что человеку нужна психологическая помощь, причем тут представитель банка? Зачем эти посредники? Топы и руководители направлений банка и так открыты для прямого общения через фейсбук и мессенджеры.
Фантом написав:justit Вряд ли. В мордокниге, в закрытой ветке такие уникумы попадаются, на полном серьёзе обсуждают ведение бизнеса через карты Моно. Бери хоть сейчас счета блокируй. Все под своими именами. Но никто их не трогает. Скорей всего превышение лимита в 250т.
Не было превышения, в том то и дело.
Если в 30 календарных дней были поступления выше 250т., то карту блокируют. Т.е. если Вы получили 50 тыс и перевели их или сняли, а потом получили в течении 30 дней ещё 201 тыс, то карту всё равно заблокируют. Хоть на ней и 201 тыс.
В мене були одноразові поступлення в 2016 сума 300К.Ощад. Ніхто нічого не блокував. Явно щось скривають ,інакше блок може бути тільки на вияснення коштів.