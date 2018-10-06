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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 939940941942 Додано: Нед 07 жов, 2018 10:58 Alexandr Kalmikov написав: Фантом написав: justit Вряд ли. В мордокниге, в закрытой ветке такие уникумы попадаются, на полном серьёзе обсуждают ведение бизнеса через карты Моно.

Бери хоть сейчас счета блокируй. Все под своими именами. Но никто их не трогает.

Скорей всего превышение лимита в 250т. Вряд ли. В мордокниге, в закрытой ветке такие уникумы попадаются, на полном серьёзе обсуждают ведение бизнеса через карты Моно.Бери хоть сейчас счета блокируй. Все под своими именами. Но никто их не трогает.Скорей всего превышение лимита в 250т.



Не было превышения, в том то и дело. Не было превышения, в том то и дело. а в НБУ жалобу накатать ? не судьба ? адвокатов подключить что бы иск на моню составили и подали за $200 не ? а в НБУ жалобу накатать ? не судьба ? адвокатов подключить что бы иск на моню составили и подали за $200 не ? свинорыл yama Повідомлень: 317 З нами з: 12.08.17 Подякував: 620 раз. Подякували: 41 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 жов, 2018 11:08 Re: Monobank yama написав: а в НБУ жалобу накатать ? не судьба ? а в НБУ жалобу накатать ? не судьба ?

В НБУ нужно писать только в случае если вам нужно получить отписку типа "НБУ не вмешивается в выполнение договорных отношений между банками и их клиентами. В случае если Вы считаете, что условия Вашего с банком договора нарушены - обращайтесь в суд". В НБУ нужно писать только в случае если вам нужно получить отписку типа "НБУ не вмешивается в выполнение договорных отношений между банками и их клиентами. В случае если Вы считаете, что условия Вашего с банком договора нарушены - обращайтесь в суд". Flamingo

Повідомлень: 893 З нами з: 20.03.15 Подякував: 30 раз. Подякували: 202 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 жов, 2018 11:29 Flamingo написав: yama написав: а в НБУ жалобу накатать ? не судьба ? а в НБУ жалобу накатать ? не судьба ?

В НБУ нужно писать только в случае если вам нужно получить отписку типа "НБУ не вмешивается в выполнение договорных отношений между банками и их клиентами. В случае если Вы считаете, что условия Вашего с банком договора нарушены - обращайтесь в суд". В НБУ нужно писать только в случае если вам нужно получить отписку типа "НБУ не вмешивается в выполнение договорных отношений между банками и их клиентами. В случае если Вы считаете, что условия Вашего с банком договора нарушены - обращайтесь в суд".

ну так вторая часть моего сообщения - "обращайтесь в суд" это не дорого вплоть до того что при наличии немного ума и интернета исковое заявление можно составить самому или же заплатить от $50 адвокату . А если этого нету и как писали выше письменных подтвержденных обращений в банк типа заявления письмом с уведомлением о вручении и описью нету, вообще заявления ы банк зарегистрированного нету, тогда либо действительно есть что скрывать человеку либо хз что ... так как тут уже описали все эти способы до меня .



Что бы не быть оффтопом окончательно Спортлайф оплата картой какая категория ? в Красота и здоровье или развлечения и спорт ? конкретно Львов Сыхов интересует . ну так вторая часть моего сообщения - "обращайтесь в суд" это не дорого вплоть до того что при наличии немного ума и интернета исковое заявление можно составить самому или же заплатить от $50 адвокату . А если этого нету и как писали выше письменных подтвержденных обращений в банк типа заявления письмом с уведомлением о вручении и описью нету, вообще заявления ы банк зарегистрированного нету, тогда либо действительно есть что скрывать человеку либо хз что ... так как тут уже описали все эти способы до меня .Что бы не быть оффтопом окончательно свинорыл yama Повідомлень: 317 З нами з: 12.08.17 Подякував: 620 раз. Подякували: 41 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 жов, 2018 11:52 Re: Monobank yama написав: Flamingo написав: yama написав: а в НБУ жалобу накатать ? не судьба ? а в НБУ жалобу накатать ? не судьба ?

В НБУ нужно писать только в случае если вам нужно получить отписку типа "НБУ не вмешивается в выполнение договорных отношений между банками и их клиентами. В случае если Вы считаете, что условия Вашего с банком договора нарушены - обращайтесь в суд". В НБУ нужно писать только в случае если вам нужно получить отписку типа "НБУ не вмешивается в выполнение договорных отношений между банками и их клиентами. В случае если Вы считаете, что условия Вашего с банком договора нарушены - обращайтесь в суд".

ну так вторая часть моего сообщения - "обращайтесь в суд" это не дорого вплоть до того что при наличии немного ума и интернета исковое заявление можно составить самому или же заплатить от $50 адвокату . А если этого нету и как писали выше письменных подтвержденных обращений в банк типа заявления письмом с уведомлением о вручении и описью нету, вообще заявления ы банк зарегистрированного нету, тогда либо действительно есть что скрывать человеку либо хз что ... так как тут уже описали все эти способы до меня .



Что бы не быть оффтопом окончательно Спортлайф оплата картой какая категория ? в Красота и здоровье или развлечения и спорт ? конкретно Львов Сыхов интересует . ну так вторая часть моего сообщения - "обращайтесь в суд" это не дорого вплоть до того что при наличии немного ума и интернета исковое заявление можно составить самому или же заплатить от $50 адвокату . А если этого нету и как писали выше письменных подтвержденных обращений в банк типа заявления письмом с уведомлением о вручении и описью нету, вообще заявления ы банк зарегистрированного нету, тогда либо действительно есть что скрывать человеку либо хз что ... так как тут уже описали все эти способы до меня .Что бы не быть оффтопом окончательно Все буде чьотко,перевірено;))



Надіслано від мого ONEPLUS A6000, використовуючи Tapatalk Все буде чьотко,перевірено;))Надіслано від мого ONEPLUS A6000, використовуючи Tapatalk t-step Повідомлень: 513 З нами з: 23.04.14 Подякував: 9 раз. Подякували: 32 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 939940941942 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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