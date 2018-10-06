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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 939940941942
Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 10:58

  Alexandr Kalmikov написав:
  Фантом написав:justit Вряд ли. В мордокниге, в закрытой ветке такие уникумы попадаются, на полном серьёзе обсуждают ведение бизнеса через карты Моно.
Бери хоть сейчас счета блокируй. Все под своими именами. Но никто их не трогает.
Скорей всего превышение лимита в 250т.


Не было превышения, в том то и дело.
а в НБУ жалобу накатать ? не судьба ? адвокатов подключить что бы иск на моню составили и подали за $200 не ?
свинорыл
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 11:08

Re: Monobank

  yama написав:а в НБУ жалобу накатать ? не судьба ?

В НБУ нужно писать только в случае если вам нужно получить отписку типа "НБУ не вмешивается в выполнение договорных отношений между банками и их клиентами. В случае если Вы считаете, что условия Вашего с банком договора нарушены - обращайтесь в суд".
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 11:29

  Flamingo написав:
  yama написав:а в НБУ жалобу накатать ? не судьба ?

В НБУ нужно писать только в случае если вам нужно получить отписку типа "НБУ не вмешивается в выполнение договорных отношений между банками и их клиентами. В случае если Вы считаете, что условия Вашего с банком договора нарушены - обращайтесь в суд".

ну так вторая часть моего сообщения - "обращайтесь в суд" это не дорого вплоть до того что при наличии немного ума и интернета исковое заявление можно составить самому или же заплатить от $50 адвокату . А если этого нету и как писали выше письменных подтвержденных обращений в банк типа заявления письмом с уведомлением о вручении и описью нету, вообще заявления ы банк зарегистрированного нету, тогда либо действительно есть что скрывать человеку либо хз что ... так как тут уже описали все эти способы до меня .

Что бы не быть оффтопом окончательно :) Спортлайф оплата картой какая категория ? в Красота и здоровье или развлечения и спорт ? конкретно Львов Сыхов интересует .
свинорыл
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 11:52

Re: Monobank

yama написав:
  Flamingo написав:
  yama написав:а в НБУ жалобу накатать ? не судьба ?

В НБУ нужно писать только в случае если вам нужно получить отписку типа "НБУ не вмешивается в выполнение договорных отношений между банками и их клиентами. В случае если Вы считаете, что условия Вашего с банком договора нарушены - обращайтесь в суд".

ну так вторая часть моего сообщения - "обращайтесь в суд" это не дорого вплоть до того что при наличии немного ума и интернета исковое заявление можно составить самому или же заплатить от $50 адвокату . А если этого нету и как писали выше письменных подтвержденных обращений в банк типа заявления письмом с уведомлением о вручении и описью нету, вообще заявления ы банк зарегистрированного нету, тогда либо действительно есть что скрывать человеку либо хз что ... так как тут уже описали все эти способы до меня .

Что бы не быть оффтопом окончательно :) Спортлайф оплата картой какая категория ? в Красота и здоровье или развлечения и спорт ? конкретно Львов Сыхов интересует .
Все буде чьотко,перевірено;))

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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 19:31

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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 19:49

  yama написав: Спортлайф оплата картой какая категория ? в Красота и здоровье или развлечения и спорт ? конкретно Львов Сыхов интересует .

Развл. и спорт у меня недавно прошло (не Львов :( )
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  #<1 ... 939940941942
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