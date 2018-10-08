Додано: Нед 07 жов, 2018 11:29

Flamingo написав: yama написав: а в НБУ жалобу накатать ? не судьба ? а в НБУ жалобу накатать ? не судьба ?

В НБУ нужно писать только в случае если вам нужно получить отписку типа "НБУ не вмешивается в выполнение договорных отношений между банками и их клиентами. В случае если Вы считаете, что условия Вашего с банком договора нарушены - обращайтесь в суд". В НБУ нужно писать только в случае если вам нужно получить отписку типа "НБУ не вмешивается в выполнение договорных отношений между банками и их клиентами. В случае если Вы считаете, что условия Вашего с банком договора нарушены - обращайтесь в суд".

ну так вторая часть моего сообщения - "обращайтесь в суд" это не дорого вплоть до того что при наличии немного ума и интернета исковое заявление можно составить самому или же заплатить от $50 адвокату . А если этого нету и как писали выше письменных подтвержденных обращений в банк типа заявления письмом с уведомлением о вручении и описью нету, вообще заявления ы банк зарегистрированного нету, тогда либо действительно есть что скрывать человеку либо хз что ... так как тут уже описали все эти способы до меня .Что бы не быть оффтопом окончательно