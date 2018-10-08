При проведенні платежу Вас запитають...чочу тримаєте грошенята в банці супостата?
Якщо відповідь монобанду не задовільнить платіж заблокують.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 09 жов, 2018 09:21
При проведенні платежу Вас запитають...чочу тримаєте грошенята в банці супостата?
Якщо відповідь монобанду не задовільнить платіж заблокують.
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Додано: Вів 09 жов, 2018 09:38
Re: Monobank
Додано: Вів 09 жов, 2018 09:42
Re: Monobank
Ніхто тарифів вашої картки не знає. Проскакувала інфа, що за p2p у "Сбера" коміс. Відправте 100 грн і розкажете детальніше чи так це насправді.
Додано: Вів 09 жов, 2018 09:43
Сбер брал процент за исходящий п2п
Узнайте тарифы на сеп, вроде в Сбере они приемлемые
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