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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 940941942943
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 09:21

  ksv написав:Хочу открыть депо в МоноБанке. Деньги сейчас на СБЕРе. Хочу закинуть деньги на карту МОНО через "пополнение по ссылке" и ввести реквизиты карты СБЕРа. Кто точно знает - что по комиссии будет?

При проведенні платежу Вас запитають...чочу тримаєте грошенята в банці супостата?
Якщо відповідь монобанду не задовільнить платіж заблокують. :)
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 09:38

Re: Monobank

  Квесторе_поверніться написав:При проведенні платежу Вас запитають...чочу тримаєте грошенята в банці супостата?
Якщо відповідь монобанду не задовільнить платіж заблокують.

А серьезно? Сумма небольшая, до 30т.грн.
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 09:42

Re: Monobank

ksv написав:Кто точно знает - что по комиссии будет?

Ніхто тарифів вашої картки не знає. Проскакувала інфа, що за p2p у "Сбера" коміс. Відправте 100 грн і розкажете детальніше чи так це насправді.
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 09:43

  ksv написав:
  Квесторе_поверніться написав:При проведенні платежу Вас запитають...чочу тримаєте грошенята в банці супостата?
Якщо відповідь монобанду не задовільнить платіж заблокують.

А серьезно? Сумма небольшая, до 30т.грн.

Сбер брал процент за исходящий п2п

Узнайте тарифы на сеп, вроде в Сбере они приемлемые
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