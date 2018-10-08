При проведенні платежу Вас запитають...чочу тримаєте грошенята в банці супостата?
Якщо відповідь монобанду не задовільнить платіж заблокують.
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Додано: Вів 09 жов, 2018 09:21
При проведенні платежу Вас запитають...чочу тримаєте грошенята в банці супостата?
Якщо відповідь монобанду не задовільнить платіж заблокують.
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Додано: Вів 09 жов, 2018 09:38
Re: Monobank
Додано: Вів 09 жов, 2018 09:42
Re: Monobank
Ніхто тарифів вашої картки не знає. Проскакувала інфа, що за p2p у "Сбера" коміс. Відправте 100 грн і розкажете детальніше чи так це насправді.
Додано: Вів 09 жов, 2018 09:43
Сбер брал процент за исходящий п2п
Узнайте тарифы на сеп, вроде в Сбере они приемлемые
Додано: Вів 09 жов, 2018 10:00
По П2П в Сбєра коміс 0,5% за вихід з карти по старій памяті якщо не брешу.
За СЕП до 30000 плата за платьожик пару грн...не памятаю.
Ну і ліміти на вихід по СЕП забув...за підйом банка супостата теж мзду бере.
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Вів 09 жов, 2018 10:09
Re: Monobank
Додано: Вів 09 жов, 2018 10:14
Изучил тариф для "Универсальной картки". Особенно его пункт 20. И немного оф..ел - СБЕР берет за "Проведення розрахунків за операціями переказу коштів в гривні з Картки на інші картки, в разі якщо послуга переказу надається іншим банком або сервіс провайдером 2% від суми + 5 грн."
Додано: Вів 09 жов, 2018 11:17
ALL STAR HEALTH.COM
идет как 5499. В 2016 году
тут нашел:
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
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