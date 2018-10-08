ksv написав:Хочу открыть депо в МоноБанке. Деньги сейчас на СБЕРе. Хочу закинуть деньги на карту МОНО через "пополнение по ссылке" и ввести реквизиты карты СБЕРа. Кто точно знает - что по комиссии будет?
При проведенні платежу Вас запитають...чочу тримаєте грошенята в банці супостата? Якщо відповідь монобанду не задовільнить платіж заблокують.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться написав:При проведенні платежу Вас запитають...чочу тримаєте грошенята в банці супостата? Якщо відповідь монобанду не задовільнить платіж заблокують.
А серьезно? Сумма небольшая, до 30т.грн.
По П2П в Сбєра коміс 0,5% за вихід з карти по старій памяті якщо не брешу. За СЕП до 30000 плата за платьожик пару грн...не памятаю. Ну і ліміти на вихід по СЕП забув...за підйом банка супостата теж мзду бере.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Изучил тариф для "Универсальной картки". Особенно его пункт 20. И немного оф..ел - СБЕР берет за "Проведення розрахунків за операціями переказу коштів в гривні з Картки на інші картки, в разі якщо послуга переказу надається іншим банком або сервіс провайдером 2% від суми + 5 грн."
chipmunk написав:А чому на варус з 22грн нема кешбеку? Мала сума чи він не супермаркет? Ідея нараховує.
В группе пишут, что аналогично по АТБ в некоторых терминалах. А всё потому, что по инфо из группы, моно считает "правильным" только 5411
После "Коваля" в модераторах - можно ставить крест
Ну в Умовах Мони: Супермаркети Товари та послуги в супермаркетах і спеціалізованих магазинах з продажу продуктів харчування та напоїв 5297, 5298, 5300, 5411, 5412, 5422, 5441, 5451, 5462, 5499, 5715, 5921
ksv написав:Изучил тариф для "Универсальной картки". Особенно его пункт 20. И немного оф..ел - СБЕР берет за "Проведення розрахунків за операціями переказу коштів в гривні з Картки на інші картки, в разі якщо послуга переказу надається іншим банком або сервіс провайдером 2% від суми + 5 грн."