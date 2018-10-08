RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 941942943944>
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 09:21

  ksv написав:Хочу открыть депо в МоноБанке. Деньги сейчас на СБЕРе. Хочу закинуть деньги на карту МОНО через "пополнение по ссылке" и ввести реквизиты карты СБЕРа. Кто точно знает - что по комиссии будет?

При проведенні платежу Вас запитають...чочу тримаєте грошенята в банці супостата?
Якщо відповідь монобанду не задовільнить платіж заблокують. :)
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 25660
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1309 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 09:38

Re: Monobank

  Квесторе_поверніться написав:При проведенні платежу Вас запитають...чочу тримаєте грошенята в банці супостата?
Якщо відповідь монобанду не задовільнить платіж заблокують.

А серьезно? Сумма небольшая, до 30т.грн.
ksv
 
Повідомлень: 249
З нами з: 19.02.09
Подякував: 1 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 09:42

Re: Monobank

ksv написав:Кто точно знает - что по комиссии будет?

Ніхто тарифів вашої картки не знає. Проскакувала інфа, що за p2p у "Сбера" коміс. Відправте 100 грн і розкажете детальніше чи так це насправді.
stryzhko
 
Повідомлень: 423
З нами з: 04.10.16
Подякував: 66 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 09:43

  ksv написав:
  Квесторе_поверніться написав:При проведенні платежу Вас запитають...чочу тримаєте грошенята в банці супостата?
Якщо відповідь монобанду не задовільнить платіж заблокують.

А серьезно? Сумма небольшая, до 30т.грн.

Сбер брал процент за исходящий п2п

Узнайте тарифы на сеп, вроде в Сбере они приемлемые
curiousobro
 
Повідомлень: 1302
З нами з: 21.07.17
Подякував: 24 раз.
Подякували: 144 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 10:00

  ksv написав:
  Квесторе_поверніться написав:При проведенні платежу Вас запитають...чочу тримаєте грошенята в банці супостата?
Якщо відповідь монобанду не задовільнить платіж заблокують.

А серьезно? Сумма небольшая, до 30т.грн.

По П2П в Сбєра коміс 0,5% за вихід з карти по старій памяті якщо не брешу.
За СЕП до 30000 плата за платьожик пару грн...не памятаю.
Ну і ліміти на вихід по СЕП забув...за підйом банка супостата теж мзду бере.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 25660
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1309 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 10:09

Re: Monobank

  Квесторе_поверніться написав:За СЕП до 30000

У меня на карточном счете деньги. СЕП из банка - только позволяет делать с текущего счета, а с карточного только внутри банка. По крайней мере у меня так с СБОНлайн показывает
ksv
 
Повідомлень: 249
З нами з: 19.02.09
Подякував: 1 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 10:14

Изучил тариф для "Универсальной картки". Особенно его пункт 20. И немного оф..ел - СБЕР берет за "Проведення розрахунків за операціями переказу коштів в гривні з Картки на інші картки, в разі якщо послуга переказу надається іншим банком або сервіс провайдером 2% від суми + 5 грн."
ksv
 
Повідомлень: 249
З нами з: 19.02.09
Подякував: 1 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 11:17

  clientage написав:
  Вкладчик1234 написав:
  chipmunk написав:А чому на варус з 22грн нема кешбеку? Мала сума чи він не супермаркет? Ідея нараховує.

В группе пишут, что аналогично по АТБ в некоторых терминалах.
А всё потому, что по инфо из группы, моно считает "правильным" только 5411

После "Коваля" в модераторах - можно ставить крест :)

Ну в Умовах Мони:
Супермаркети
Товари та послуги в супермаркетах
і спеціалізованих магазинах з продажу
продуктів харчування та напоїв
5297, 5298, 5300, 5411, 5412, 5422,
5441, 5451, 5462, 5499, 5715, 5921



ALL STAR HEALTH.COM
http://www.allstarhealth.com/

идет как 5499. В 2016 году

тут нашел:
http://ridgeviewacademy.com/wp-content/ ... ts-May.pdf
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 185
З нами з: 22.12.16
Подякував: 32 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 12:48

  ksv написав:Изучил тариф для "Универсальной картки". Особенно его пункт 20. И немного оф..ел - СБЕР берет за "Проведення розрахунків за операціями переказу коштів в гривні з Картки на інші картки, в разі якщо послуга переказу надається іншим банком або сервіс провайдером 2% від суми + 5 грн."

На то він і банк супостата. Банкомат -> ibox.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 2394
З нами з: 18.08.14
Подякував: 157 раз.
Подякували: 325 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 16:45

  klug написав:
  ksv написав:Изучил тариф для "Универсальной картки". Особенно его пункт 20. И немного оф..ел - СБЕР берет за "Проведення розрахунків за операціями переказу коштів в гривні з Картки на інші картки, в разі якщо послуга переказу надається іншим банком або сервіс провайдером 2% від суми + 5 грн."

На то він і банк супостата. Банкомат -> ibox.
А в родном Ощаде, подскажите, кто знает, какой комис на выход по р2р? с обычной "Моей картки". Тарифы ощадовские просмотрел, но не нашел там вообще ничего о р2р. Ищу запасной вариант аллочкиному Комфорту, чтобы гасить моню на диване без прогулки к айбоксу. :oops: Может таськина Плативка-Депозитка для р2р дешевле/лучше МК в Ощаде? Или Депозитка/Прозапас укргазовские?
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
Аватар користувача
 
Повідомлень: 838
З нами з: 05.12.08
Подякував: 1915 раз.
Подякували: 98 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 941942943944>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Aps, Hella, makor06, Marica, Stringer, Vorlon, Вкладчик1234 і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (62032)
09.10.2018 18:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.