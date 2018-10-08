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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 09 жов, 2018 17:01
пока р2р с ада на Моню 0% но 5000 в день
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Додано: Вів 09 жов, 2018 17:33
Re: Monobank
СЕПом с ада отправляю
Додано: Вів 09 жов, 2018 18:19
Додано: Вів 09 жов, 2018 18:50
Re: Monobank
Додано: Вів 09 жов, 2018 19:07
Re: Monobank
Додано: Вів 09 жов, 2018 19:16
Додано: Вів 09 жов, 2018 20:34
Re: Monobank
... делайте хоть что-нибудь!
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