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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 941942943944
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 17:01

пока р2р с ада на Моню 0% но 5000 в день
Данное сообщение размещается на правах флуда. Автор не несет ответственности за достоверность и объективность сообщения. Рекламации по поводу ущерба причиненному данным сообщением в виртуальной или реальной жизни не принимаются.
Хутін Пуй
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 17:33

Re: Monobank

СЕПом с ада отправляю
Інкогніто
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 18:19

  Інкогніто написав:СЕПом с ада отправляю

Сейчас СЕП уже с комиссией 0.5%.
slasva
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 18:50

Re: Monobank

Это когда он таким стал? В 13-45 ещё было бесплатно. Может путаете с Ощадом?
slasva написав:
  Інкогніто написав:СЕПом с ада отправляю

Сейчас СЕП уже с комиссией 0.5%.
lel
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 19:07

Re: Monobank

  Хутін Пуй написав:пока р2р с ада на Моню 0% но 5000 в день

Час тому пополнил с приложения Мони из Ощада 8к. по р2р. Комиссия-0. Это не первое пополнение с этой же карты Ощада в этом месяце.
IDAN
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 19:16

  lel написав:Это когда он таким стал? В 13-45 ещё было бесплатно. Может путаете с Ощадом?
slasva написав:
  Інкогніто написав:СЕПом с ада отправляю

Сейчас СЕП уже с комиссией 0.5%.

Да, именно с Ощадбанка.
slasva
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 20:34

Re: Monobank

  IDAN написав:Час тому пополнил...

Шаа, не палите нычку :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 22:39

  clientage написав:
  IDAN написав:Час тому пополнил...

Шаа, не палите нычку :)



С любой зарплатной карты будет бесплатно.
Alex6
 
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