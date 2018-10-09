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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 09 жов, 2018 17:01
пока р2р с ада на Моню 0% но 5000 в день
Данное сообщение размещается на правах флуда. Автор не несет ответственности за достоверность и объективность сообщения. Рекламации по поводу ущерба причиненному данным сообщением в виртуальной или реальной жизни не принимаются.
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Хутін Пуй
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Додано: Вів 09 жов, 2018 17:33
СЕПом с ада отправляю
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Інкогніто
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Додано: Вів 09 жов, 2018 18:19
Інкогніто написав:
СЕПом с ада отправляю
Сейчас СЕП уже с комиссией 0.5%.
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slasva
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Додано: Вів 09 жов, 2018 18:50
Это когда он таким стал? В 13-45 ещё было бесплатно. Может путаете с Ощадом?
slasva написав: Інкогніто написав:
СЕПом с ада отправляю
Сейчас СЕП уже с комиссией 0.5%.
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lel
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Додано: Вів 09 жов, 2018 19:07
Хутін Пуй написав:
пока р2р с ада на Моню 0% но 5000 в день
Час тому пополнил с приложения Мони из Ощада 8к. по р2р. Комиссия-0. Это не первое пополнение с этой же карты Ощада в этом месяце.
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IDAN
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Додано: Вів 09 жов, 2018 19:16
lel написав:
Это когда он таким стал? В 13-45 ещё было бесплатно. Может путаете с Ощадом?
slasva написав: Інкогніто написав:
СЕПом с ада отправляю
Сейчас СЕП уже с комиссией 0.5%.
Да, именно с Ощадбанка.
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slasva
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Додано: Вів 09 жов, 2018 20:34
IDAN написав:
Час тому пополнил...
Шаа, не палите нычку
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 09 жов, 2018 22:39
clientage написав: IDAN написав:
Час тому пополнил...
Шаа, не палите нычку
С любой зарплатной карты будет бесплатно.
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Alex6
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Додано: Сер 10 жов, 2018 16:43
Хутін Пуй написав:
пока р2р с ада на Моню 0% но 5000 в день
ага и блок карты за мошенничество...
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ol_zy
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Додано: Сер 10 жов, 2018 18:35
ol_zy написав: Хутін Пуй написав:
пока р2р с ада на Моню 0% но 5000 в день
ага и блок карты за мошенничество...
та лана... МЗ~МК~Моня ,пока порядок.26 край и закрываем МК.
Данное сообщение размещается на правах флуда. Автор не несет ответственности за достоверность и объективность сообщения. Рекламации по поводу ущерба причиненному данным сообщением в виртуальной или реальной жизни не принимаются.
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Хутін Пуй
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