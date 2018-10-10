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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 10 жов, 2018 22:19
Ребятки, кто заказывал именную карту. Подскажите пожалуйста, она такоже качества как обычная? Так же быстро затерается?
Додано: Сер 10 жов, 2018 22:40
Додано: Сер 10 жов, 2018 22:51
я про другой ад... https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=3216444#p3216444
Додано: Чет 11 жов, 2018 13:49
Здравствуйте, уважаемые завсегдатаи. Просмотрел с десяток предыдущих страниц, ответов не нашел. Кто знающий - подскажите:
-Депозитный продукт "Спортивный" это замануха, или реально получить 21% годовых? Кто-то уже получал? и какие подводные камни?
-Как дешевле будет завести и потом вывести сумму под верхний лимит ФГВФЛ? Документы о закончившемся депозите в другом банке имеются.
Спасибо заранее!
Додано: Чет 11 жов, 2018 14:08
Этот депозит действует меньше месяца, а срок его действия - 3 мес.
Полагаю, если удастся соблюсти все условия, которые довольно просты, то получите свои 21%.
Додано: Чет 11 жов, 2018 14:22
Re: Monobank
1. Реально ежемесячно платять 21% годовых грязными если гуглФит показывает, что Вы ежедневно делаете хотя бы 10000 шагов (что в принципе несложно , хотя некоторые тут на форуме пишут, что не готовы к таким жертвам )
2. Если на моно карте нет задолженности - заводите все сумму по р2р после чего размещаете с данной карты депо (для этого на карте доноре должны быть 1-бесплатность р2р, 2-необходимые лимиты для р2р2). После окончания депо и получения денег на карту моно - выводите туда где у Вас их бесплатно примут и не возьмут комис за дальнейшее снятие. Если на моно карте есть долг - или погасите его, или используйте карту того члена семьи где долга нет.
Додано: Чет 11 жов, 2018 14:40
Ну, в бета версии появился почти два месяца назад. Вот последняя статистика
Внести средства можно наличными бесплатно в кассе Универсалбанка или Таскомбанка, переводом с монокарты или карты другого банка, обычным переводом по реквизитам. Есть компенсация 0,6% грязными при внесении средств через кассу или с карт других банков, где есть комиссия. Второй спортдепозит можно открыть после снижения ставки действующего. Сейчас депозит можно бесплатно выплатить на карту другого банка, в следующем обновлении эту опцию уберут, останется бесплатный перевод с монокарты на др.карту или счет.
Додано: Чет 11 жов, 2018 16:15
Подскажите, если я пополню депозит с карты привата "пенсионной" через приложение моно, кешбек +0,6% засчитается? И будут ли проценты списаны в привате?
Додано: Чет 11 жов, 2018 16:55
А як Ви гадаєте, Ваш варіант поповнення депо картою ін.банку відповідає офіц. умовам отримання цього КБ?
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