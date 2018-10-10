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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 943944945946>
Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 22:19

Ребятки, кто заказывал именную карту. Подскажите пожалуйста, она такоже качества как обычная? Так же быстро затерается?
Alexey_k9
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 22:40

  Alexey_k9 написав:Ребятки, кто заказывал именную карту. Подскажите пожалуйста, она такоже качества как обычная? Так же быстро затерается?

а почему должно быть другое? может другое качество будет разве что, когда начнут печатать карты с самсунговскими чипами
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 22:51

  Хутін Пуй написав:
  ol_zy написав:
  Хутін Пуй написав:пока р2р с ада на Моню 0% но 5000 в день

ага и блок карты за мошенничество...

та лана... МЗ~МК~Моня ,пока порядок.26 край и закрываем МК.

я про другой ад... https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=3216444#p3216444
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 13:49

Здравствуйте, уважаемые завсегдатаи. Просмотрел с десяток предыдущих страниц, ответов не нашел. Кто знающий - подскажите:
-Депозитный продукт "Спортивный" это замануха, или реально получить 21% годовых? Кто-то уже получал? и какие подводные камни?
-Как дешевле будет завести и потом вывести сумму под верхний лимит ФГВФЛ? Документы о закончившемся депозите в другом банке имеются.

Спасибо заранее!
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 14:08

  Moneta написав:Здравствуйте, уважаемые завсегдатаи. Просмотрел с десяток предыдущих страниц, ответов не нашел. Кто знающий - подскажите:
-Депозитный продукт "Спортивный" это замануха, или реально получить 21% годовых? Кто-то уже получал? и какие подводные камни?
-Как дешевле будет завести и потом вывести сумму под верхний лимит ФГВФЛ? Документы о закончившемся депозите в другом банке имеются.

Спасибо заранее!

Этот депозит действует меньше месяца, а срок его действия - 3 мес.
Полагаю, если удастся соблюсти все условия, которые довольно просты, то получите свои 21%.
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 14:22

Re: Monobank

  Moneta написав:-Депозитный продукт "Спортивный" это замануха, или реально получить 21% годовых? Кто-то уже получал? и какие подводные камни?
-Как дешевле будет завести и потом вывести сумму под верхний лимит ФГВФЛ? Документы о закончившемся депозите в другом банке имеются.

1. Реально ежемесячно платять 21% годовых грязными если гуглФит показывает, что Вы ежедневно делаете хотя бы 10000 шагов (что в принципе несложно ;), хотя некоторые тут на форуме пишут, что не готовы к таким жертвам :))
2. Если на моно карте нет задолженности - заводите все сумму по р2р после чего размещаете с данной карты депо (для этого на карте доноре должны быть 1-бесплатность р2р, 2-необходимые лимиты для р2р2). После окончания депо и получения денег на карту моно - выводите туда где у Вас их бесплатно примут и не возьмут комис за дальнейшее снятие. Если на моно карте есть долг - или погасите его, или используйте карту того члена семьи где долга нет.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 14:40

  Son of Sun написав:Этот депозит действует меньше месяца, а срок его действия - 3 мес.
Полагаю, если удастся соблюсти все условия, которые довольно просты, то получите свои 21%.

Ну, в бета версии появился почти два месяца назад. Вот последняя статистика Зображення
Внести средства можно наличными бесплатно в кассе Универсалбанка или Таскомбанка, переводом с монокарты или карты другого банка, обычным переводом по реквизитам. Есть компенсация 0,6% грязными при внесении средств через кассу или с карт других банков, где есть комиссия. Второй спортдепозит можно открыть после снижения ставки действующего. Сейчас депозит можно бесплатно выплатить на карту другого банка, в следующем обновлении эту опцию уберут, останется бесплатный перевод с монокарты на др.карту или счет.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 16:15

Подскажите, если я пополню депозит с карты привата "пенсионной" через приложение моно, кешбек +0,6% засчитается? И будут ли проценты списаны в привате?
adeht01
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 16:55

  adeht01 написав:Подскажите, если я пополню депозит с карты привата "пенсионной" через приложение моно, кешбек +0,6% засчитается? И будут ли проценты списаны в привате?

А як Ви гадаєте, Ваш варіант поповнення депо картою ін.банку відповідає офіц. умовам отримання цього КБ?
Предусмотрен кешбэк от банка до 0.6% - компенсация комиссии за перевод средств на депозит и за продление депозита на новый срок (кроме депозитов на 1 и 3 месяца)
YaVI
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 17:29

  adeht01 написав:Подскажите, если я пополню депозит с карты привата "пенсионной" через приложение моно, кешбек +0,6% засчитается? И будут ли проценты списаны в привате?

Внести средства на депозит картой другого банка можно при открытии. При этом должна быть компенсация. Приват возьмет комиссию 0,5% (мин. 5 грн.)
Востаннє редагувалось Bosstone в Чет 11 жов, 2018 18:43, всього редагувалось 1 раз.
Bosstone
 
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