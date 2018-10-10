Додано: Чет 11 жов, 2018 14:22

Moneta написав: -Депозитный продукт "Спортивный" это замануха, или реально получить 21% годовых? Кто-то уже получал? и какие подводные камни?

-Как дешевле будет завести и потом вывести сумму под верхний лимит ФГВФЛ? Документы о закончившемся депозите в другом банке имеются. -Депозитный продукт "Спортивный" это замануха, или реально получить 21% годовых? Кто-то уже получал? и какие подводные камни?-Как дешевле будет завести и потом вывести сумму под верхний лимит ФГВФЛ? Документы о закончившемся депозите в другом банке имеются.

1. Реально ежемесячно платять 21% годовых грязными если гуглФит показывает, что Вы ежедневно делаете хотя бы 10000 шагов (что в принципе несложно, хотя некоторые тут на форуме пишут, что не готовы к таким жертвам2. Если на моно карте нет задолженности - заводите все сумму по р2р после чего размещаете с данной карты депо (для этого на карте доноре должны быть 1-бесплатность р2р, 2-необходимые лимиты для р2р2). После окончания депо и получения денег на карту моно - выводите туда где у Вас их бесплатно примут и не возьмут комис за дальнейшее снятие. Если на моно карте есть долг - или погасите его, или используйте карту того члена семьи где долга нет.