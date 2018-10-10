Так он пополнять собрался, а не открывать.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 11 жов, 2018 18:08
Re: Monobank
Так он пополнять собрался, а не открывать.
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Додано: Чет 11 жов, 2018 19:53
Скажите, я правильно понимаю, что без перевода средств с карты на другой банк получить свой депозит обратно без потерь уже невозможно?
Додано: Чет 11 жов, 2018 19:59
Додано: Чет 11 жов, 2018 20:11
Re: Monobank
Пока что получал только начисленные проценты. Депозит сделали доступным для тестеров только в середине августа, так что полноценная статистика будет через месяц где-то.
Если вас интересует статистика личная, то 10000 шагов в день вполне реально выходить: у меня два пропуска, сам срок депозита закончится 22 ноября.
Интересно, долго ли "Моно" продержит такой депозит или через некоторое время тихо свернёт, как случилось с похожим предложением русской "Альфы".
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