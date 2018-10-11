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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 943944945946
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 18:08

Re: Monobank

Так он пополнять собрался, а не открывать.

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andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 19:53

Скажите, я правильно понимаю, что без перевода средств с карты на другой банк получить свой депозит обратно без потерь уже невозможно?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 19:59

  M-Audio написав:Скажите, я правильно понимаю, что без перевода средств с карты на другой банк получить свой депозит обратно без потерь уже невозможно?

перевод закончившегося депозита по сэп будет считаться потерей?
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 20:11

Re: Monobank

  Moneta написав:-Депозитный продукт "Спортивный" это замануха, или реально получить 21% годовых? Кто-то уже получал? и какие подводные камни?

Пока что получал только начисленные проценты. Депозит сделали доступным для тестеров только в середине августа, так что полноценная статистика будет через месяц где-то.
Если вас интересует статистика личная, то 10000 шагов в день вполне реально выходить: у меня два пропуска, сам срок депозита закончится 22 ноября.

Интересно, долго ли "Моно" продержит такой депозит или через некоторое время тихо свернёт, как случилось с похожим предложением русской "Альфы".
sauvignon
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 21:29

Re: Monobank

Два три пропуска за весь период депозита позволено?
justit
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 21:48

  justit написав:Два три пропуска за весь период депозита позволено?

Три пропуска, четвёртый фатальный.
sauvignon
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 23:43

Re: Monobank

  Bosstone написав:Внести средства на депозит картой другого банка можно при открытии. При этом должна быть компенсация.


Это в банке ? При прямом переводе компенсация как может появиться ?
Alex6
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 05:16

  novichok написав:
  M-Audio написав:Скажите, я правильно понимаю, что без перевода средств с карты на другой банк получить свой депозит обратно без потерь уже невозможно?

перевод закончившегося депозита по сэп будет считаться потерей?

Если это перевод именно депозита, минуя карту, то, в принципе, приемлемо.
M-Audio
 
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  #<1 ... 943944945946
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