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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 11 жов, 2018 18:08
Так он пополнять собрался, а не открывать.
Отправлено с моего MI 8 через Tapatalk
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andreyiskra
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Додано: Чет 11 жов, 2018 19:53
Скажите, я правильно понимаю, что без перевода средств с карты на другой банк получить свой депозит обратно без потерь уже невозможно?
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M-Audio
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Додано: Чет 11 жов, 2018 19:59
M-Audio написав:
Скажите, я правильно понимаю, что без перевода средств с карты на другой банк получить свой депозит обратно без потерь уже невозможно?
перевод закончившегося депозита по сэп будет считаться потерей?
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novichok
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Додано: Чет 11 жов, 2018 20:11
Moneta написав:
-Депозитный продукт "Спортивный" это замануха, или реально получить 21% годовых? Кто-то уже получал? и какие подводные камни?
Пока что получал только начисленные проценты. Депозит сделали доступным для тестеров только в середине августа, так что полноценная статистика будет через месяц где-то.
Если вас интересует статистика личная, то 10000 шагов в день вполне реально выходить: у меня два пропуска, сам срок депозита закончится 22 ноября.
Интересно, долго ли "Моно" продержит такой депозит или через некоторое время тихо свернёт, как случилось с похожим предложением русской "Альфы".
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sauvignon
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Додано: Чет 11 жов, 2018 21:29
Два три пропуска за весь период депозита позволено?
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justit
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Додано: Чет 11 жов, 2018 21:48
justit написав:
Два три пропуска за весь период депозита позволено?
Три пропуска, четвёртый фатальный.
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sauvignon
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Додано: Чет 11 жов, 2018 23:43
Bosstone написав:
Внести средства на депозит картой другого банка можно при открытии. При этом должна быть компенсация.
Это в банке ? При прямом переводе компенсация как может появиться ?
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Alex6
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 05:16
novichok написав: M-Audio написав:
Скажите, я правильно понимаю, что без перевода средств с карты на другой банк получить свой депозит обратно без потерь уже невозможно?
перевод закончившегося депозита по сэп будет считаться потерей?
Если это перевод именно депозита, минуя карту, то, в принципе, приемлемо.
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M-Audio
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