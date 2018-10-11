Так он пополнять собрался, а не открывать.
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Додано: Чет 11 жов, 2018 18:08
Re: Monobank
Так он пополнять собрался, а не открывать.
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Додано: Чет 11 жов, 2018 19:53
Скажите, я правильно понимаю, что без перевода средств с карты на другой банк получить свой депозит обратно без потерь уже невозможно?
Додано: Чет 11 жов, 2018 19:59
Додано: Чет 11 жов, 2018 20:11
Re: Monobank
Пока что получал только начисленные проценты. Депозит сделали доступным для тестеров только в середине августа, так что полноценная статистика будет через месяц где-то.
Если вас интересует статистика личная, то 10000 шагов в день вполне реально выходить: у меня два пропуска, сам срок депозита закончится 22 ноября.
Интересно, долго ли "Моно" продержит такой депозит или через некоторое время тихо свернёт, как случилось с похожим предложением русской "Альфы".
Додано: Чет 11 жов, 2018 21:29
Re: Monobank
Два три пропуска за весь период депозита позволено?
Додано: Чет 11 жов, 2018 21:48
Додано: Чет 11 жов, 2018 23:43
Re: Monobank
Додано: П'ят 12 жов, 2018 05:16
Если это перевод именно депозита, минуя карту, то, в принципе, приемлемо.
Додано: П'ят 12 жов, 2018 08:28
Bosstone - компенсация будет ( а скорее не будет) не всегда, а только для депозитов на 6 и 12 месяцев. Для одно и трёхмесячных депозитов МОНО компенсацию не делает и не пишет об этом, в рекламе обещают компенсацию в виде кэшбэка за открытие любого депозита, без уточнения. И люди влетают на немалые деньги при переводе средств с карты другого банка на значительную сумму.
Додано: П'ят 12 жов, 2018 08:32
Re: Monobank
При выносе валютных депо никаких сюрпризов не ожидается? как компенсация весьма неплохих процентов
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