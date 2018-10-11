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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 жов, 2018 10:17
Это станет ясно только после запуска валютных карт
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mustbe
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 10:48
Charter написав:
Для одно и трёхмесячных депозитов МОНО компенсацию не делает и не пишет об этом, в рекламе обещают компенсацию в виде кэшбэка за открытие любого депозита, без уточнения. И люди влетают на немалые деньги при переводе средств с карты другого банка на значительную сумму.
Если люди читают только рекламу, то они наверное не очень дорожат своми деньгами.
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Aps
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 11:15
Aps - а где ещё можно было найти такую информацию? Нигде. Открываешь депозит - сайт банка и представитель тебе гарантируют, что комиссия за перевод средств с карты другого банка будет тебе компенсирована. Когда начинаешь конкретно наезжать на представителей по этому вопросу, вдруг выясняется, что не надо верить информации самого банка.
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Charter
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 11:19
Charter написав:Aps
- а где ещё можно было найти такую информацию? Нигде. Открываешь депозит - сайт банка и представитель тебе гарантируют, что комиссия за перевод средств с карты другого банка будет тебе компенсирована. Когда начинаешь конкретно наезжать на представителей по этому вопросу, вдруг выясняется, что не надо верить информации самого банка.
В приложении в тарифах написано: Програма лояльності (окрім депозитів на 1 та 3 місяці).
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Aps
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