RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 944945946947
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 10:17

Это станет ясно только после запуска валютных карт
mustbe
 
Повідомлень: 755
З нами з: 27.12.17
Подякував: 35 раз.
Подякували: 81 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 10:48

  Charter написав: Для одно и трёхмесячных депозитов МОНО компенсацию не делает и не пишет об этом, в рекламе обещают компенсацию в виде кэшбэка за открытие любого депозита, без уточнения. И люди влетают на немалые деньги при переводе средств с карты другого банка на значительную сумму.


Если люди читают только рекламу, то они наверное не очень дорожат своми деньгами.
Aps
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2239
З нами з: 24.06.15
Подякував: 44 раз.
Подякували: 222 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 11:15

Aps - а где ещё можно было найти такую информацию? Нигде. Открываешь депозит - сайт банка и представитель тебе гарантируют, что комиссия за перевод средств с карты другого банка будет тебе компенсирована. Когда начинаешь конкретно наезжать на представителей по этому вопросу, вдруг выясняется, что не надо верить информации самого банка.
Charter
 
Повідомлень: 15
З нами з: 27.03.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 11:19

  Charter написав:Aps - а где ещё можно было найти такую информацию? Нигде. Открываешь депозит - сайт банка и представитель тебе гарантируют, что комиссия за перевод средств с карты другого банка будет тебе компенсирована. Когда начинаешь конкретно наезжать на представителей по этому вопросу, вдруг выясняется, что не надо верить информации самого банка.


В приложении в тарифах написано: Програма лояльності (окрім депозитів на 1 та 3 місяці).
Aps
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2239
З нами з: 24.06.15
Подякував: 44 раз.
Подякували: 222 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 12:43

  Aps написав: В приложении в тарифах написано: Програма лояльності (окрім депозитів на 1 та 3 місяці).


Спасибо. Т.е. при открытии депозита клиенту мало читать правила открытия депозита в банке, а ещё и надо лезть в меню приложения "Тарифы". Казалось бы при чём здесь Лужков?
Charter
 
Повідомлень: 15
З нами з: 27.03.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 13:24

  Charter написав:Спасибо. Т.е. при открытии депозита клиенту мало читать правила открытия депозита в банке, а ещё и надо лезть в меню приложения "Тарифы". Казалось бы при чём здесь Лужков?

По-хорошему, лучше пробежаться по всем 82-м страницам условий и правил https://www.monobank.com.ua/umovy и предварительно позадалбывать представителя банка вопросами.
А то у вас потом появятся вопросы по правилам закрытия депозита. Там все не так очевидно, как может показаться.
dengon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 124
З нами з: 29.08.13
Подякував: 1061 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 13:57

  Charter написав:
  Aps написав: В приложении в тарифах написано: Програма лояльності (окрім депозитів на 1 та 3 місяці).


Спасибо. Т.е. при открытии депозита клиенту мало читать правила открытия депозита в банке, а ещё и надо лезть в меню приложения "Тарифы". Казалось бы при чём здесь Лужков?

Про які правила відкриття депозиту йде мова? Юридичну силу має договір на депозит і ДКБО з обома варто ознайомитися.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 2409
З нами з: 18.08.14
Подякував: 157 раз.
Подякували: 327 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 944945946947
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: wolt450, Кочевник і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (62225)
12.10.2018 15:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.