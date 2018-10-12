Charter написав: Для одно и трёхмесячных депозитов МОНО компенсацию не делает и не пишет об этом, в рекламе обещают компенсацию в виде кэшбэка за открытие любого депозита, без уточнения. И люди влетают на немалые деньги при переводе средств с карты другого банка на значительную сумму.
Если люди читают только рекламу, то они наверное не очень дорожат своми деньгами.
Aps - а где ещё можно было найти такую информацию? Нигде. Открываешь депозит - сайт банка и представитель тебе гарантируют, что комиссия за перевод средств с карты другого банка будет тебе компенсирована. Когда начинаешь конкретно наезжать на представителей по этому вопросу, вдруг выясняется, что не надо верить информации самого банка.
Charter написав:Aps - а где ещё можно было найти такую информацию? Нигде. Открываешь депозит - сайт банка и представитель тебе гарантируют, что комиссия за перевод средств с карты другого банка будет тебе компенсирована. Когда начинаешь конкретно наезжать на представителей по этому вопросу, вдруг выясняется, что не надо верить информации самого банка.
В приложении в тарифах написано: Програма лояльності (окрім депозитів на 1 та 3 місяці).
Charter написав:Спасибо. Т.е. при открытии депозита клиенту мало читать правила открытия депозита в банке, а ещё и надо лезть в меню приложения "Тарифы". Казалось бы при чём здесь Лужков?
По-хорошему, лучше пробежаться по всем 82-м страницам условий и правил https://www.monobank.com.ua/umovy и предварительно позадалбывать представителя банка вопросами. А то у вас потом появятся вопросы по правилам закрытия депозита. Там все не так очевидно, как может показаться.
klug написав:Юридичну силу має договір на депозит і ДКБО з обома варто ознайомитися.
Договор на депозит появляется у вас после его открытия. В договоре кстати ничего нет про компенсацию. Я дважды говорил с представителями банка - перед открытием - мне сказали - да, всё как на сайте, если ваш банк возьмёт комиссию за перевод средств, то Моно её компенсирует. И никаких оговорок. И потом, после открытия, когда не получил компенсации - там уже появилось объяснение, что это только для 6-ти и 12-тимесячных депозитов и то не факт, как-то неопределённо было сказано, что компенсация будет только после продления депозита на новый срок.