Додано: П'ят 12 жов, 2018 14:30

klug написав: Юридичну силу має договір на депозит і ДКБО з обома варто ознайомитися. Юридичну силу має договір на депозит і ДКБО з обома варто ознайомитися.

Договор на депозит появляется у вас после его открытия. В договоре кстати ничего нет про компенсацию. Я дважды говорил с представителями банка - перед открытием - мне сказали - да, всё как на сайте, если ваш банк возьмёт комиссию за перевод средств, то Моно её компенсирует. И никаких оговорок. И потом, после открытия, когда не получил компенсации - там уже появилось объяснение, что это только для 6-ти и 12-тимесячных депозитов и то не факт, как-то неопределённо было сказано, что компенсация будет только после продления депозита на новый срок.