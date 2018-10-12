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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 944945946947
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 10:17

Это станет ясно только после запуска валютных карт
mustbe
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 10:48

  Charter написав: Для одно и трёхмесячных депозитов МОНО компенсацию не делает и не пишет об этом, в рекламе обещают компенсацию в виде кэшбэка за открытие любого депозита, без уточнения. И люди влетают на немалые деньги при переводе средств с карты другого банка на значительную сумму.


Если люди читают только рекламу, то они наверное не очень дорожат своми деньгами.
Aps
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 11:15

Aps - а где ещё можно было найти такую информацию? Нигде. Открываешь депозит - сайт банка и представитель тебе гарантируют, что комиссия за перевод средств с карты другого банка будет тебе компенсирована. Когда начинаешь конкретно наезжать на представителей по этому вопросу, вдруг выясняется, что не надо верить информации самого банка.
Charter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 11:19

  Charter написав:Aps - а где ещё можно было найти такую информацию? Нигде. Открываешь депозит - сайт банка и представитель тебе гарантируют, что комиссия за перевод средств с карты другого банка будет тебе компенсирована. Когда начинаешь конкретно наезжать на представителей по этому вопросу, вдруг выясняется, что не надо верить информации самого банка.


В приложении в тарифах написано: Програма лояльності (окрім депозитів на 1 та 3 місяці).
Aps
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 12:43

  Aps написав: В приложении в тарифах написано: Програма лояльності (окрім депозитів на 1 та 3 місяці).


Спасибо. Т.е. при открытии депозита клиенту мало читать правила открытия депозита в банке, а ещё и надо лезть в меню приложения "Тарифы". Казалось бы при чём здесь Лужков?
Charter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 13:24

  Charter написав:Спасибо. Т.е. при открытии депозита клиенту мало читать правила открытия депозита в банке, а ещё и надо лезть в меню приложения "Тарифы". Казалось бы при чём здесь Лужков?

По-хорошему, лучше пробежаться по всем 82-м страницам условий и правил https://www.monobank.com.ua/umovy и предварительно позадалбывать представителя банка вопросами.
А то у вас потом появятся вопросы по правилам закрытия депозита. Там все не так очевидно, как может показаться.
dengon
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 13:57

  Charter написав:
  Aps написав: В приложении в тарифах написано: Програма лояльності (окрім депозитів на 1 та 3 місяці).


Спасибо. Т.е. при открытии депозита клиенту мало читать правила открытия депозита в банке, а ещё и надо лезть в меню приложения "Тарифы". Казалось бы при чём здесь Лужков?

Про які правила відкриття депозиту йде мова? Юридичну силу має договір на депозит і ДКБО з обома варто ознайомитися.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 14:30

Re: Monobank

  klug написав:Юридичну силу має договір на депозит і ДКБО з обома варто ознайомитися.

Договор на депозит появляется у вас после его открытия. В договоре кстати ничего нет про компенсацию. Я дважды говорил с представителями банка - перед открытием - мне сказали - да, всё как на сайте, если ваш банк возьмёт комиссию за перевод средств, то Моно её компенсирует. И никаких оговорок. И потом, после открытия, когда не получил компенсации - там уже появилось объяснение, что это только для 6-ти и 12-тимесячных депозитов и то не факт, как-то неопределённо было сказано, что компенсация будет только после продления депозита на новый срок.
Charter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 15:10

Re: Monobank

  Charter написав:Договор на депозит появляется у вас после его открытия.

З шаблоном договору є можливість ознайомитися до укладання договору.

  Charter написав:Я дважды говорил с представителями банка - перед открытием - мне сказали - да, всё как на сайте, если ваш банк возьмёт комиссию за перевод средств, то Моно её компенсирует.

Зображення
Слова до справи не пришиєш. Список документів, що мають юридичну силу я вам вище навів. З одним ви погоджуєтесь, коли отримуєте картку, з іншим, коли відкриваєте вклад.
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klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 16:04

  dengon написав:По-хорошему, лучше пробежаться по всем 82-м страницам условий и правил https://www.monobank.com.ua/umovy и предварительно позадалбывать представителя банка вопросами.

А через неделю получить письмо: уважаемый клиент в наших правилах обслуживания произошли изменения, с новой редакцией вы можете ознакомиться по следующей ссылке....
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